Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос

Найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос заявив, що здійснить політ у космос. "З часів, коли мені було п'ять років, я мріяв про подорож у космос. 20 липня я здійсню цю подорож разом зі своїм братом. Найбільша пригода з моїм найкращим другом", - написав Безос у понеділок, 7 червня, у своєму акаунті в соцмережі Instagram.

Допис Безоса супроводжується відеороликом, у якому він пропонує своєму брату Марку полетіти разом з ним у космос, на що той погоджується.

Квиток у космос - за кілька мільйонів доларів

Перший пасажирський політ у космос планує здійснити 20 липня американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, засновником якої також є Джефф Безос. Політ триватиме близько десяти хвилин, під час нього багаторазовий космічний корабель New Shepard підніметься на висоту понад 100 кілометрів. На борту космічного судна перебуватиме шість пасажирів.

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Нині компанія проводить аукціон з розпродажу місць на New Shepard, який триватиме до 12 червня. Як повідомили 7 червня у компанії Blue Origin, остання пропозиція на аукціоні за можливість полетіти у космос становила 2,8 мільйона доларів США. Усього в аукціоні взяли участь близько шести тисяч учасників з 143 країн світу.