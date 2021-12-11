Blue Origin – приватна американська аерокосмічна компанія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Blue Origin". Компанія Blue Origin була заснована в 2000 році засновником і власником інтернет-компанії Amazon Джеффом Безосом. За створенням стоїть ідея розвитку космічного туризму. Компанія зосереджується на проведенні суборбітальних польотів за допомогою літальних систем багаторазового використання. У майбутньому досвід суборбітальних польотів планується використати для розвитку орбітальних систем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.