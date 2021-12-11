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Blue Origin

Blue Origin – приватна американська аерокосмічна компанія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Blue Origin". Компанія Blue Origin була заснована в 2000 році засновником і власником інтернет-компанії Amazon Джеффом Безосом. За створенням стоїть ідея розвитку космічного туризму. Компанія зосереджується на проведенні суборбітальних польотів за допомогою літальних систем багаторазового використання. У майбутньому досвід суборбітальних польотів планується використати для розвитку орбітальних систем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос

Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос 11.12.2021

Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса відправила в космос на кораблі New Shepard шістьох пасажирів. Це - вже третій комерційний політ компанії.

NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік

NASA відклало висадку на Місяць на 2025 рік 10.11.2021

Очільник NASA пояснив затримку програми "Артеміда" браком фінансування та судовою суперечкою між компаніями Ілона Маска та Джеффа Безоса.
Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос

Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав у космос 20.07.2021

Мультимільярдер Джефф Безос і його однодумці полетіли в космос на кораблі New Shepard приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.
Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму

Мільярдер Бренсон відкрив еру комерційного космічного туризму 11.07.2021

Британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив з однодумцями суборбітальний політ на космольоті VSS Unity його компанії Virgin Galactic. Корабель досяг висоти близько 90 кілометрів.
Британський мільярдер Річард Бренсон готується полетіти в космос

Британський мільярдер Річард Бренсон готується полетіти в космос 11.07.2021

Разом з групою однодумців британський бізнесмен Річард Бренсон планує здійснити суборбітальний політ на космольоті VSS Unity його компанії Virgin Galactic. Політ запланований на 11 липня.
Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса

Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса 01.07.2021

Засновник Amazon Джефф Безос запросив 82-річну пілотесу Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Фанк має стати найстаршою людиною у космосі в історії.
За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів

За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів 13.06.2021

Анонімний учасник аукціону заплатив 28 мільйонів доларів за декілька хвилин польоту в космос із засновником Amazon Джеффом Безосом.
Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос

Засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос 07.06.2021

Мультимільярдер Джефф Безос полетить у космос на кораблі New Shepard власної аерокосмічної компанії Blue Origin. Політ має відбутися 20 липня.

У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180

У США випробовують заміну російським ракетним двигунам РД-180 05.07.2020

Днями заснована мільярдером Джеффом Безосом компанія Blue Origin передала замовнику перший ракетний двигун BE-4 для випробувань. Ця рушійна установка допоможе США відмовитися від російських РД-180.

Найбагатша людина світу відправлятиме туристів у космос (17.07.2018) 17.07.2018

Найбагатша людина світу Джеф Безос хоче вже наступного року відправляти туристів у космос. Таким чином засновник Amazon та Blue Origin випередить винахідника Ілона Маска. Скільки коштуватиме така космічна подорож і куди - дивіться у відео.
Засновник Amazon інвестує в космічний туризм

Засновник Amazon інвестує в космічний туризм 06.04.2017

Засновник найбільшого онлайн-магазину світу Amazon вирішив інвестувати частину коштів у комерційне опанування космосу. Компанія Безоса Blue Origin планує відправляти на орбіту туристів.
Компанія засновника Amazon заявила про чергове успішне тестування космічної ракети

Компанія засновника Amazon заявила про чергове успішне тестування космічної ракети 03.04.2016

Компанія Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса активно працює над можливістю організовувати туристичні польоти в космос.
Скільки коштує квиток у космос

Скільки коштує квиток у космос 07.03.2011

Уже цього літа космічний туризм стане доступним для широких мас. Попри високу ціну на двогодинне перебування в космосі - 200 тисяч доларів - список бажаючих уже повний.