Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Blue Origin – приватна американська аерокосмічна компанія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Blue Origin". Компанія Blue Origin була заснована в 2000 році засновником і власником інтернет-компанії Amazon Джеффом Безосом. За створенням стоїть ідея розвитку космічного туризму. Компанія зосереджується на проведенні суборбітальних польотів за допомогою літальних систем багаторазового використання. У майбутньому досвід суборбітальних польотів планується використати для розвитку орбітальних систем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Найбагатша людина світу Джеф Безос хоче вже наступного року відправляти туристів у космос. Таким чином засновник Amazon та Blue Origin випередить винахідника Ілона Маска. Скільки коштуватиме така космічна подорож і куди - дивіться у відео.