 Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2021

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Новини

Разом із Джеффом Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса

Засновник Amazon Джефф Безос запросив 82-річну пілотесу Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Фанк має стати найстаршою людиною у космосі в історії.

Капсула для космічних туристів Blue Origin

Капсула для космічних туристів компанії Blue Origin

Найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джефф Безос запросив 82-річну Воллі Фанк полетіти в космос на кораблі його компанії Blue Origin. Воллі Фанк має шанс стати найстаршою людиною у космосі  в історії. Про це повідомляється в четвер, 1 липня, на сайті приватної аерокосмічної компанії Blue Origin, засновником якої також є Джефф Безос.

Фанк приєднається до польоту як почесна гостя. 82-річна американка - колишня пілотеса й перша жінка, яка обіймала у США посаду експертки з питань авіабезпеки в Національній раді з питань транспортної безпеки (NTSB) та посаду інспекторки в Федеральній адміністрації з авіації (FAA). У 1960-х роках Фанк брала участь у приватній програмі "Жінки в космосі", яка тренувала 13-х охочих стати астронавтками NASA. Щоправда, учасниці програми так і не полетіли в космос, вказано на сайті Blue Origin.

Політ багаторазового космічного корабля New Shepard заплановано на 20 липня. Це - перший тестовий політ із пасажирами, який здійснить компанія Blue Origin. Політ триватиме близько десяти хвилин. Космічний корабель підніметься на висоту понад 100 кілометрів.

Окрім Джеффа Безоса та Веллі Фанк, пасажирами New Shepard будуть брат засновника Amazon Марк Безос і ще одна особа, яка придбала квиток у космос на аукціоні за 28 мільйонів доларів. Ім'я цієї особи оголосять пізніше.

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