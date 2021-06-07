За політ у космос з Джеффом Безосом заплатили 28 мільйонів доларів

На аукціоні у суботу, 12 червня, невідома особа погодилась заплатити 28 мільйонів доларів за 10-хвилинний політ із главою Amazon та найбагатшою людиною у світі - Джеффом Безосом. Це буде перший пілотований політ корабля компанії Blue Origin, яку заснував Безос. Ім'я покупця оголосять через декілька тижнів. Також скоро мають назвати ім'я останнього, четвертого, учасника команди.

Стартова ціна лоту становила 4,8 мільйона доларів і швидко подолала 20-мільйонну позначку. Аукціон тривав декілька хвилин.

Відомо, що у цьому ж літаку у космос летітимуть Джефф Безос разом зі своїм братом Марком. Політ з ракетою New Shepard запланований на 20 липня.

Очікується, що протягом двох хвилин після запуску космічний корабель прискориться до більш ніж 3700 кілометрів на годину. Потім, через три хвилини має розпочатися невагомість. Це станеться перш ніж корабель досягне висоти близько 100 кілометрів над Землею. Для порівняння - Міжнародна космічна станція (МКС) пересувається на висоті у 400 кілометрів над поверхнею Землі.

Після злету корабель знову увійде у земну атомсферу і приземлиться у пустелі Техасу. Його мають сповільнити великі парашути.

Безпілотний тестовий політ

Востанне компанія Blue Origin тестувала капсулу астронавта наприкінці квітня. Вона досягла висоти у близько 105 кілометрів, перш ніж повернутися назад на Землю. Поки що корабель New Shepard не літав із людьми на борту.

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