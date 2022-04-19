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Космос - простір між небесними тілами. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Космос".
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Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.