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Космос

Космос - простір між небесними тілами. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Космос".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї

США відмовляються від випробувань протисупутникової зброї 19.04.2022

Вашингтон не проводитиме випробування протисупутникових ракет прямого перехоплення та виступає за закріплення цього підходу на рівні міжнародної норми.
NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні

NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні 15.03.2022

Незважаючи на вторгнення військ РФ в Україну, спільну роботу на Міжнародній космічній станції будуть продовжувати, заявив представник NASA Джоель Монтальбано.
Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС 20.02.2022

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
На тлі дій Росії: Єврокомісія пропонує посилити спільну оборону ЄС

На тлі дій Росії: Єврокомісія пропонує посилити спільну оборону ЄС 15.02.2022

Єврокомісія представила пакет оборонних і космічних ініціатив. Одна з причин - дії Росії, зокрема нарощування військ біля кордонів України. Серед ініціатив - вироблення єдиної політики експорту озброєнь країнами ЄС.
Очима карикатуриста: Стіл Путіна - ти просто космос!

Очима карикатуриста: Стіл Путіна - ти просто космос! 15.02.2022

Володимир Путін 15 лютого прийняв у Москві канцлера ФРН Олафа Шольца. Довжина переговорних можливостей президента РФ вразила, схоже, не тільки Сергія Йолкіна, але й самого господаря Кремля.

Український супутник і космічні амбіції України: здобутки і провали (13.01.2022) 13.01.2022

Український супутник "Січ 2-30" 13 січня успішно запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX. Але чи все так райдужно у "вітчизняному космосі"? DW зібрала головні здобутки та провали української космічної галузі.

SpaceX вдало запустив український супутник (13.01.2022) 13.01.2022

Ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX вивів на орбіту український супутник "Січ-2-30". Ось як це відбулося…

Запуск Січ-2-30: як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією

Запуск "Січ-2-30": як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією 13.01.2022

Ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту український супутник "СІЧ-2-30". Чи вже можна говорити про відновлення космічної галузі України - у матеріалі DW.
Ракета SpaceX відправила у космос український супутник

Ракета SpaceX відправила у космос український супутник 13.01.2022

За даними голови Держкосмосу Володимира Тафтая, загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких - послуги SpaceX.

Макс Поляков на вимогу США продає частку в аерокосмічній компанії Firefly

Макс Поляков на вимогу США продає частку в аерокосмічній компанії Firefly 30.12.2021

Через вимогу Комітету з іноземних інвестицій США Макс Поляков продасть акції аерокосмічної компанії Firefly. Рішення США ухвалене на тлі напруження між Україною та Росією, зазначив підприємець.

NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb

NASA запустило в космос найдорожчий і найпотужніший телескоп James Webb 25.12.2021

Спадкоємця телескопа Hubble успішно запустили з космодрому Куру. За пів року він зробить перші знімки. Серед цілей James Webb - пошук придатних для життя планет.
Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос

Компанія Blue Origin втретє відправила туристів у космос 11.12.2021

Аерокосмічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса відправила в космос на кораблі New Shepard шістьох пасажирів. Це - вже третій комерційний політ компанії.

Японські туристи полетіли на Міжнародну космічну станцію

Японські туристи полетіли на Міжнародну космічну станцію 08.12.2021

Японські бізнесмен та продюсер на російському космічному кораблі "Союз МС-20" відправилися на Міжнародну космічну станцію. Вони повернуться на Землю через 12 днів.
Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда

Захист Землі: NASA запустило місію проти астероїда 24.11.2021

Жоден з астероїдів не прямує до Землі, однак NASA готується до такого сценарію і запустило дрон, який має врізатись в астероїд та змінити його орбіту.

Україна й Канада побудують новий космодром

Україна й Канада побудують новий космодром 20.11.2021

Новий космічний пусковий майданчик для української ракети-носія "Циклон-4М" побудують у Канаді на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія.

У НАТО назвали безвідповідальним знищення Росією супутника на орбіті

У НАТО назвали "безвідповідальним" знищення Росією супутника на орбіті 16.11.2021

В НАТО та США заявляють, що тисячі уламків орбітального сміття, які утворилися у космосі внаслідок знищення Росією свого супутника, загрожують безпеці астронавтів та діючим супутникам.
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