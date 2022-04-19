Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.