Ядерна зброя Росії в космосі? Як експерти оцінили загрозу

У США міркують про загрозу розміщення Росією ядерної зброї в космосі. DW розбиралася, про яке озброєння може йтися і чим це небезпечно.

Загроза розміщення ядерної зброї в космосі раптом стала однією з найбільш обговорюваних міжнародних тем. Почалося все з загадкових заяв голови комітету з розвідки Палати представників Конгресу США республіканця Майка Тернера. 14 лютого Тернер розповів, що комітет надав членам Конгресу інформацію про якусь "серйозну загрозу національній безпеці" США і закликав президента Джо Байдена "розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози".

А потім були десятки статей в американських ЗМІ з посиланням на джерела в Конгресі та розвідці, в яких конкретизувалася ця неназвана загроза. Росія має намір розмістити в космосі ядерну зброю для застосування її проти супутників, повідомив, зокрема, телеканал ABC News . А речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав ці публікації "прийомом" американської влади. "Білий дім намагається правдами чи неправдами спонукати Конгрес до голосування щодо законопроєкту про виділення грошей (допомоги Україні. - Ред.)", - сказав Пєсков.

Наскільки значною є загроза і про які озброєння може йтися, DW обговорила з експертами.

"Ядерні розробки як елемент тиску"

Розміщення ядерної зброї в космосі стало б порушенням договору про космос 1967 року, застерігає директорка проєкту з питань ядерної зброї Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Хезер Вільямс. "Це одна з останніх збережених угод про контроль над ядерними озброєннями - решту Росія обійшла, вийшла з них, призупинила або дератифікувала. Це було б подальшим ослабленням міжнародного режиму контролю над ядерною зброєю", - зазначила вона в інтерв'ю DW.

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Військовий експерт Сергій Мигдаль нагадав у розмові з DW, що це була одна з перших подібних угод між СРСР і США. "Вони порахували, що (ядерна зброя в космосі. - Ред.) настільки небезпечна, настільки збільшить загрозу початку ядерної війни з непередбачуваними наслідками, що краще добровільно відмовитися від таких систем озброєння", - констатував він. Тепер же Володимир Путін, "очевидно, вирішив якщо не повністю відродити, то відновити роботи з практичного втілення такої системи озброєнь".

При цьому Мигдаль підкреслює, що робота над подібною зброєю може бути, перш за все, важелем тиску в переговорах із Заходом. "Не знаю, наскільки на практиці вони хочуть доводити до пуття і розміщувати (ядерну зброю в космосі. - Ред.), але Путін безумовно може і, думаю, хоче використовувати такого роду військові проєкти, розробки й загрози як інструмент тиску як на американців, так і на європейців", - визнає він.

Не ядерна зброя, а апарат з ядерною рушійною установкою?

Опитані DW аналітики підкреслюють, що ще відомо дуже мало деталей про те, які дані має американська розвідка, про які заявляють конгресмени. Можливо, йдеться навіть не про ядерну зброю. "Видається малоймовірним, що це ядерна зброя як така. Більш імовірно, що це пристрій з ядерним двигуном, а не з ядерною боєголовкою", - заявила в інтерв'ю DW фахівчиня з космічної безпеки з Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння Альмудена Азкарате Ортега.

За її оцінкою, це може бути пристрій, працює на атомній енергії, "свого роду "глушилка", яка заважатиме супутниковому зв'язку". "Або ж це може бути космічний буксир з ядерним двигуном, який потенційно може бути перепрофільований для роботи в ролі протисупутникового пристрою", - додає експертка Інституту ООН.

Супутники на орбіті, зокрема навігаційні, теоретично можна вивести з ладу й потужним електромагнітним імпульсом Фото: EPA/NASA/dpa/picture alliance

На користь цієї версії висловився в інтерв'ю Reuters і виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол. "Імовірніше, що Росія розробляє систему, що працює від ядерного джерела енергії, що володіє можливостями радіоелектронної боротьби, опинившись на орбіті", - вважає він.

Найімовірніше, йдеться саме про протисупутникову зброю

Саме про протисупутникову зброю заявив на брифінгу в Білому домі 15 лютого координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки США Джон Кірбі. "Хоча я обмежений у тому, що можу говорити про специфічний характер цієї загрози, я можу підтвердити, що вона пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розробляє Росія", - заявив Кірбі.

Подібні пристрої не призведуть до ядерного вибуху в космосі, але внаслідок пошкоджень супутників може бути завдано шкоди "для послуг, якими ми користуємося на Землі та на які ми покладаємося в нашому повсякденному житті", міркує Альмудена Азкарате Ортега. Приміром, можуть постраждати навігаційні системи, як-от GPS. Протисупутникова зброя може завдати шкоди й військовому або комерційному зв'язку.

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На тлі цього українське спеціалізоване видання Defence Express нагадало в окремій публікації , що РФ "офіційно" має ракету із задекларованими "протисупутниковими" можливостями під назвою А-235 "Нудоль". Зазначається, що 2021 року ця ракета справді змогла збити один зі списаних російських супутників серії "Космос". Крім того, 2019 року західні спецвидання повідомляли , що в РФ проводиться реалізація проєкту під назвою "Екіпаж", мета якого - саме радіоелектронна боротьба з супутниками за допомогою орбітального космічного апарата з ядерним реактором.