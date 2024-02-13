Міністр ФРН за європейську ядерну зброю під егідою НАТО

Нині головне питання полягає в тому, за яких політичних і фінансових умов Париж і Лондон будуть готові зберегти або розширити свої ядерні арсенали задля колективної безпеки, вважає міністр фінансів Німеччини Лінднер.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) висловив готовність детально обговорити питання європейської ядерної зброї під егідою Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це німецький міністр написав у гостьовій статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) у вівторок, 13 лютого. У дописі Лінднер згадав, зокрема, пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо співпраці в галузі ядерного стримування.

На думку Лінднера, головне питання полягає в тому, за яких політичних і фінансових умов французький і британський уряди будуть готові зберегти або розширити свої ядерні арсенали заради колективної безпеки. Лінднер також переконаний, що Німеччина має запитати себе, який внесок вона готова зробити.

"Ми маємо розглядати останні заяви Дональда Трампа як заклик задуматися над цим елементом європейської безпеки під егідою НАТО", - написав німецький урядовець.

Лінднер іде супроти лінії Шольца щодо ядерного стримування

Такі пропозиції Лінднера фактично означають відхід від дотеперішньої лінії канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), який досі відкидав дебати про зміну курсу щодо ядерного стримування НАТО, пише dpa. Наразі це стримування ґрунтується майже виключно на ядерній зброї США.

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Тож Великобританія і Франція є єдиними двома іншими країнами НАТО, які мають такі системи озброєнь. Макрон ще 2020 року пропонував Німеччині та іншим партнерам по ЄС провести переговори про європейську співпрацю в галузі ядерного стримування, однак поки що його пропозиції не зустріли відгуку з боку інших європейських партнерів.