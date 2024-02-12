ЗМІ ФРН про загрозу для НАТО: "Почуйте Трампа, озброюйтесь!"

Заява колишнього і, можливо, майбутнього президента США Дональда Трампа про те, що у разі його обрання на цю посаду Сполучені Штати не захищатимуть ті країни НАТО, які виділяють недостатньо коштів на оборону, викликали в Німеччині бурхливу реакцію як у політичних колах, так і в ЗМІ.

FAZ: "Українці ціною свого життя дають Європі час"

У коментарі під заголовком "Трамп і Путін. Загроза для Європи" газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пише: "Такі висловлювання збільшують небезпеку того, що Путін розширить свою війну, якщо Трамп знову стане американським президентом. Єдине, що можуть зробити в цій ситуації європейці: нарешті почати інвестувати у свою військову безпеку так, як того вимагає серйозність ситуації".

"При цьому завдання, - продовжує видання, - полягає не в тому, щоб умиротворити Трампа: при потребі він вигадає ті цифри, які йому потрібні. Європейці в стиснуті терміни мають привести себе в такий стан, який би дозволив їм перетворити будь-який напад Росії на країни НАТО - воєнний чи гібридний - на непередбачуваний ризик для Путіна. Час на це їм у цей момент дають українці ціною своїх життів".

"Трамп не бачить загрозу у тому, що Росія коїть в Україні"

"Прислухайтесь до слів Трампа й озброюйтесь!" - під таким заголовком вийшов коментар у виданні Tagesspiegel. "Можна з повним правом жахатися, слухаючи Трампа, - і передусім тому, що він буквально запрошує агресора Володимира Путіна напасти на інші країни й убивати людей", - пише видання й наводить слова, котрі пролунали 10 жовтня на передвиборному мітингу в штаті Південна Кароліна.

Виступаючи на ньому, Дональд Трамп заявив, що не стане захищати ті країни НАТО, котрі не виконуватимуть своїх фінансових зобов'язань у сфері оборони, після чого додав: "Я навіть спонукатиму Росію робити все, що їй заманеться".

З огляду на ці слова німецьке видання доходить висновку: "Доктрина Трампа "Америка передусім", над швидким втіленням якої у разі його можливого другого президентського терміну зараз працює чимало вкрай консервативних стратегів, майже не залишає сумнівів: те, що Росія витворяє в Україні, Сполучені Штати при Дональді Трампі не розглядатимуть як екзистенціальну загрозу. У будь-якому разі, не як екзистенціальну загрозу для своєї власної країни. І вони очікуватимуть від європейців, що ті самі дедалі більше опікуватимуться своєю обороною".

Звідси й наполегливий заклик Tagesspiegel до своїх читачів та до політичних кіл Німеччини та Європи: "Прислухайтесь до слів Трампа, поставтесь до них серйозно й озброюйтесь".

Дональд Трамп у штаті Південна Кароліна, 10 лютого 2024 року Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/picture alliance

Читайте також: Випробування Трампом: чи готова Європа?

Fokus: "Уряд і суспільство в Німеччині не хочуть закуповувати зброю"

"Настав час нарешті прокинутися", - пише в статті із заголовком "Погроза Трампа на адресу НАТО містить гірку правду для Німеччини" зовнішньополітичний експерт онлайн-порталу тижневика Focus Томас Єґер (Thomas Jäger) - професор Кельнського університету. Ця гірка правда, пояснює він, полягає в тому, що Німеччина недостатньо робить для своєї оборони й тим самим для стримування вірогідного агресора.

Але ж стримування, нагадує науковець, "раніше було фундаментом відносин наддержав і мало би таким бути й у відносинах з фашистською Росією. Але для цього суспільство й уряд повинні прокинутися й ухвалити відповідне рішення про закупівлю озброєння". Але поки що в Німеччині, на думку професора Єгера, нічого подібного не відбувається. Уряд, ймовірно, цього не хоче, а суспільство не чинить тиск на нього".

"Трамп розхитує всю архітектуру безпеки Заходу"

Можливі епохальні наслідки заяви Дональда Трампа інформаційний портал t-online змальовує так: "Несподівано на ознайомлення всьому світу представлено сценарій, який упродовж десятиліть здавався немислимим: Європа вперше від часів Другої світової війни може опинитися без захисту найважливішого й найпотужнішого співзасновника НАТО. Це станеться в тому разі, якщо Дональда Трампа знову оберуть президентом".

"Погрожуючи позбавити окремих країн захисту, він розхитує всю архітектуру безпеки Заходу й тим самим всього світу, - пояснює портал t-online. - Адже вона значним чином заснована на переконливому стримуванні. А Трампу, схоже, вбачається свого роду система рекету, при якій США гарантують захист іншим країнам тільки тоді, коли вони виконують його фінансові чи економічні умови. Ця ідея видається абсолютно відірваною від колишньої системи, котра не в останню чергу заснована на загальних демократичних цінностях, що однозначно відповідало й інтересам Америки".

Така зміна зовнішньополітичної концепції США безперечно зіграла б на руку російському президенту, застерігає видання: "Якщо Путін зможе розраховувати на те, що США відпадають як країна-захисниця, він зможе замислитись над тим, чи не напасти йому, крім України, також на інші країни в колишній радянській зоні впливу, наприклад на держави Балтії, на Румунію та Польщу".

На завершення t-online робить такий прогноз: "Якщо в листопаді з'ясується, що в Білому домі очікується зміна влади, то Франції, Великобританії та Німеччині, можливо, доведеться зібратися на історичну зустріч. Її мета: розробити нову архітектуру безпеки для Європи, вперше, починаючи від 1949 року, без американців".