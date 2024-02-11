Білий дім критикує Трампа за заохочення РФ до нападу на НАТО

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що в разі нападу Росії не став би допомагати країнам, які не сплачують внески до бюджету НАТО. У Білому домі назвали його слова жахливими і ненормальними.

Адміністрація президента США Джо Байдена (Білий дім) різко розкритикувала висловлювання колишнього президента Дональда Трампа про відмову допомагати союзникам по Північноатлантичному Альянсу (НАТО) в разі нападу Росії на них.

"Заохочення кривавих режимів до вторгнень на територію наших найближчих союзників є жахливим і ненормальним. Воно ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну безпеку та стабільність економіки", - заявив офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс.

10 лютого Трамп, виступаючи на передвиборному мітингу в Південній Кароліні, розповів про одну з зустрічей з високопоставленими представниками НАТО. За його словами, коли один із президентів "великої країни" запитав, чи захищатимуть США цю державу в разі нападу Росії, він відповів, що у разі несплати внесків до бюджету НАТО не стане на захист країни, що зазнала нападу, і навіть "заохочуватиме" агресора "робити все, що той захоче".

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Нагадаємо, що на початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Трамп під час свого президентства погрожував європейським посадовцям вийти з НАТО, кажучи що Європейський Союз не має розраховувати на американську допомогу в разі війни.

Після цього генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що, на його переконання, в разі перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді, США не вийдуть з НАТО. За його словами, Трамп ніколи не говорив йому, що США не допоможуть Європі, якщо та зазнає нападу, основна його претензія полягала в тому, що європейські союзники витрачають замало коштів на оборону.

Зазначимо, що Конгрес США в грудні 2023 року ухвалив рішення, яке забороняє президенту виходити з НАТО без згоди законодавців.

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