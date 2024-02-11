  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСполучені Штати Америки

Білий дім критикує Трампа за заохочення РФ до нападу на НАТО

Дмитро Шварц
11 лютого 2024 р.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що в разі нападу Росії не став би допомагати країнам, які не сплачують внески до бюджету НАТО. У Білому домі назвали його слова жахливими і ненормальними.

https://p.dw.com/p/4cGoR
Колишній президент США Дональд Трамп під час виступу в Південній Кароліні, 10 лютого 2024 року
Трамп у Південній Кароліні 10 лютогоФото: Win McNamee/Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена (Білий дім) різко розкритикувала висловлювання колишнього президента Дональда Трампа про відмову допомагати союзникам по Північноатлантичному Альянсу (НАТО) в разі нападу Росії на них.

"Заохочення кривавих режимів до вторгнень на територію наших найближчих союзників є жахливим і ненормальним. Воно ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну безпеку та стабільність економіки", - заявив офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс.

10 лютого Трамп, виступаючи на передвиборному мітингу в Південній Кароліні, розповів про одну з зустрічей з високопоставленими представниками НАТО. За його словами, коли один із президентів "великої країни" запитав, чи захищатимуть США цю державу в разі нападу Росії, він відповів, що у разі несплати внесків до бюджету НАТО не стане на захист країни, що зазнала нападу, і навіть "заохочуватиме" агресора "робити все, що той захоче". 

Читайте також: Буданов не вважає Трампа любителем Росії: Це повна нісенітниця

Нагадаємо, що на початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Трамп під час свого президентства погрожував європейським посадовцям вийти з НАТО, кажучи що Європейський Союз не має розраховувати на американську допомогу в разі війни.

Після цього генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що, на його переконання, в разі перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді, США не вийдуть з НАТО. За його словами, Трамп ніколи не говорив йому, що США не допоможуть Європі, якщо та зазнає нападу, основна його претензія полягала в тому, що європейські союзники витрачають замало коштів на оборону.

Зазначимо, що Конгрес США в грудні 2023 року ухвалив рішення, яке забороняє президенту виходити з НАТО без згоди законодавців.

Читайте також: Пісторіус про Трампа: Європі не варто дивитись як кролик на змію

Генерал Петреус про Трампа, підтримку України та війну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Експрезидент США Дональд Трамп, 23 січня 2024 року

Випробування Трампом: чи готова Європа?

Випробування Трампом: чи готова Європа?

Згідно з опитуваннями, експрезидент США має реальні шанси повернутися до Білого дому. Перемога Трампа - жахливий сценарій для багатьох у Європі, особливо у зв'язку з російською агресією проти України.
Політика7 лютого 2024 р.
Дональд Трамп

Трамп: Орбан - великий лідер, якого не люблять, бо надто сильний

Трамп: Орбан - великий лідер, якого не люблять, бо надто сильний

Під час передвиборного заходу в США Дональд Трамп назвав прем'єра Угорщини Віктора Орбана "великою людиною та великим лідером", який деяким не подобається, бо "занадто сильний".
Політика21 січня 2024 р.