Білий дім критикує Трампа за заохочення РФ до нападу на НАТО

Білий дім критикує Трампа за заохочення РФ до нападу на НАТО11 лютого 2024 р.
Адміністрація президента США Джо Байдена (Білий дім) різко розкритикувала висловлювання колишнього президента Дональда Трампа про відмову допомагати союзникам по Північноатлантичному Альянсу (НАТО) в разі нападу Росії на них.
"Заохочення кривавих режимів до вторгнень на територію наших найближчих союзників є жахливим і ненормальним. Воно ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну безпеку та стабільність економіки", - заявив офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс.
10 лютого Трамп, виступаючи на передвиборному мітингу в Південній Кароліні, розповів про одну з зустрічей з високопоставленими представниками НАТО. За його словами, коли один із президентів "великої країни" запитав, чи захищатимуть США цю державу в разі нападу Росії, він відповів, що у разі несплати внесків до бюджету НАТО не стане на захист країни, що зазнала нападу, і навіть "заохочуватиме" агресора "робити все, що той захоче".
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Нагадаємо, що на початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Трамп під час свого президентства погрожував європейським посадовцям вийти з НАТО, кажучи що Європейський Союз не має розраховувати на американську допомогу в разі війни.
Після цього генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що, на його переконання, в разі перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді, США не вийдуть з НАТО. За його словами, Трамп ніколи не говорив йому, що США не допоможуть Європі, якщо та зазнає нападу, основна його претензія полягала в тому, що європейські союзники витрачають замало коштів на оборону.
Зазначимо, що Конгрес США в грудні 2023 року ухвалив рішення, яке забороняє президенту виходити з НАТО без згоди законодавців.
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