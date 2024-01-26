Пісторіус про Трампа: ЄС не варто дивитись як кролик на змію

Німецький міністр оборони вважає, що Європі вже давно треба було активніше інвестувати у власну безпеку, а не жахатися тепер можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) вважає, що європейцям варто не ціпеніти від страху, спостерігаючи за американськими виборами, а натомість інвестувати у власну безпеку. Так він прокоментував можливу перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

"Я вважаю, що нам, європейцям, добре б зробити те, що ми повинні були зробити багато років тому - 10 чи 20: більше інвестувати у власну безпеку. Якщо ми зараз дивимося на американські вибори, як кролик на змію, це нам нічим не допоможе! Ми повинні зробити свою домашню роботу", - сказав Пісторіус в інтерв'ю німецькому виданню Bild , опублікованому в п'ятницю, 26 січня.

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На початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Трамп під час свого президентства погрожував європейським посадовцям вийти з НАТО, кажучи що Європейський Союз (ЄС) не має розраховувати на американську допомогу в разі війни.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на його переконання, в разі перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді, США не вийдуть з Альянсу. За його словами, Трамп ніколи не говорив йому, що США не допоможуть Європі, якщо та зазнає нападу, основна його претензія полягала в тому, що європейські союзники витрачають замало коштів на оборону.

Зазначимо, що Конгрес США в грудні 2023 року ухвалив рішення, яке забороняє президенту виходити з НАТО без згоди законодавців.

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