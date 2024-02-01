Буданов про прихильність Трампа РФ: Цілковита нісенітниця

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов не струбований можливим обранням республіканця Дональда Трампа президентом США.

"Я не сильно турбуюся з цього приводу", - сказав Буданов, відповідаючи запитання журналістів американського телканалу CNN в інтерв'ю , опублікованому ввечері 31 січня.

На думку керівника української розвідки, Трамп - "досвідчена людина". "Він багато разів падав і знову підводився. А це дуже серйозна риса", - сказав Буданов про експрезидента США, який не приховував свого бажання скоротити підтримку України та чиї союзники в Конгресі перешкоджають виділенню більших обсягів допомоги Україні.

У питанні аамериканської допомоги начальник ГУР очікує позитивного рішення. "Говорити про те, що (Трамп. - Ред.) і Республіканська партія люблять Російську Федерацію, - цілковита нісенітниця", - вважає він.

Раніше в січні Трамп заявив, що радше довіряє президенту РФ Володимиру Путіну, а не деяким офіцерам американської розвідки, а під час свого президентства підтримував Путіна вербально, нагадує CNN.

Трамп казав, що швидше довірявся би Путіну, ніж декому з офіцерів розвідки США Фото: Charly Triballeau/AFP/Getty Images

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Буданов: Удари по об'єктах РФ посилюватимуться

Буданов наголосив, що Україна гостро потребує допомоги Заходу, особливо в далекобійних засобах ураження. "Нам справді потрібна ця допомога", - зазначив він.

У переліку потрібних систем чільне місце він відвів артилерійським, насамперед гаубичній артилерії. За його словами, Україна потребує "стрімкого збільшення" кількості гармат, незалежно від віку і типу.

Не менш важливими Буданов назвав боєприпаси, насамперед до артсистем. "Снаряди є одним з найвирішальніших факторів у цій війні. Не стільки якість, скільки кількість", - пояснив він і додав, що Україні ніколи не вдавалося перевершити російську вогневу міць у кількісних показниках, особливо після того, як РФ звернулася до Північної Кореї за боєприпасами.

Крім гаубиць, Україна потребує й артилерійських снарядів, наголосив Буданов (на фото - боєприпаси калібром 155 мм) Фото: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Також керівник військової розвідки вказав на потребу підсилення повітряних засобів ураження. За його словами, навіть американський штурмовик А-10, який поступово знімається з озброєння, міг би істотно покращити ударну міць Сил оборони. "Це те, що справді може допомогти завдати військової поразки" Росії, - сказав він.

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За словами Буданова, українці можуть на рівних протистояти Росії в у царині безпілотних систем. Він відмовився визнати пряму причетність України до ударів дронів у РФ, але сказав, що такі операції "цілком можливі".

Також Буданов припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. "Гіпотетично, існує план, згідно з яким все це відбувається. Я також вважаю, що цей план містить усі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури РФ", - сказав він.

За його словами, тепер російські жителі нарешті "бачать реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Все це вигідно", - зауважив начальник ГУР.

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