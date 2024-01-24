На ракеті РФ у Харкові ракеті виявили корейський ієрогліф

Британські аналітики підтвердили застосування Росією балістичних ракет з КНДР проти України. Крім зовнішньої схожості, на уламках виявили корейський ієрогліф і мітки заводу-виробника.

Міжнародна дослідницька організація Conflict Armament Research оприлюднила детальний звіт аналізу уламків балістичної ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року. За даними дослідників, аналіз уламків недвозначно вказує на те, що йдеться про балістику з Північної Кореї.

Крім притаманних лише ракетам з КНДР типу KN-23/24 (північнокорейська назва "Хвасон-11А" та "Хвасон-11В". - Ред.) зовнішнім особливостям, на одному з уламків виявили корейський ієрогліф ㅈ.

Також на багатьох вузлах і агрегатах ракети видно мітки заводу-виробника "112". На думку аналітиків, таке маркування прямо вказує на "Завод 11 лютого", який згадувався північнокорейськими пропагандистами як місце виробництва ракетної техніки, та який відвідував особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

Передача такого виду озброєнь до РФ означає порушення резолюцій Ради Безпеки ООН щодо заборони військово-технічної співпраці з Північною Кореєю, наголосили дослідники в своєму звіті .

Першим про застосування РФ з кінця грудня 2023 північнокорейської балістики заявив Білий дім. 11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Україна має перші докази використання Росією північнокорейських ракет.

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КНДР активно випробовує різні носії ядерної зброї

Випробування балістичних ракет Північною Кореєю підпадають під міжнародні санкції, запроваджені щодо її ядерної та ракетної програм.

Запуск крилатих ракет формально перебуває поза санкціями. Попри це такі ракети також можуть нести ядерні боєголовки, нагадує агентство dpa. У середу, 24 січня, КНДР запустила кілька крилатих ракет у напрямку відкритого моря. Вони впали у воду між Корейським півостровом і Китаєм, заявили в генеральному штабі збройних сил Південної Кореї. Деталі події південнокорейські військові проаналізують разом з експертами з США.

19 січня Північна Корея повідомила про успішне випробування безпілотного підводного носія ядерної зброї "Хеїль-5-23" - підводного дрона, що може бути оснащений ядерною боєголовкою. Попри запевнення офіційного Пхеньяна в успішному завершенні випробувань, жодних традиційних для таких випадків фото- й відеодоказів влада КНДР не надала.

Незалежних підтверджень існування системи "Хеїль-5-23" і заявлених щодо неї тактико-технічних характеристик теж немає. За твердженням Пхеньяна, який торік уперше випробував безпілотні підводні системи, такі дрони здатні несподівано атакувати ворожі кораблі й важливі порти.

15 січня Північна Корея повідомила про успішне випробування твердопаливної ракети середньої дальності з гіперзвуковою маневровою керованою боєголовкою. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі. У Токіо додали, що снаряд був випущений зі східного узбережжя і впав у море за межами виключної економічної зони Японії. Це стало першим ракетним випробуванням Північної Кореї в 2024 році.

У грудні минулого року Пхеньян після декількох випробувань запустив міжконтинентальну ракету, дальність польоту якої, за його даними, становила 1002,3 кілометра. У листопаді КНДР відправила в космос свій перший військовий розвідувальний супутник.

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