Сирський: Україні потрібно більше штурмовиків

Збройні сили України (ЗСУ) потребують більше військової авіації, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Я б говорив про А-10 (американський дозвуковий штурмовик A-10 Thunderbolt. - Ред.) як про варіант, якщо їх нам дадуть. Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті", - сказав Сирський 12 січня в інтерв'ю Reuters.

За його словами, літаки А-10 нададуть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу. "Це для знищення наземних цілей: танків, артилерії, всього, що протистоїть піхоті", - сказав Сирський.

Також він додав, що важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

Нагадаємо, що ЗСУ очікують в 2024 році на обіцяні партнерами винищувачі F-16. Єдиною країною, яка назвала приблизний термін передачі поки що є Данія. Однак днями міністерство оборони країни визнало, що перші літаки надійдуть в Україну на пів року пізніше, ніж оголошувалося - не раніше другого кварталу цього року.