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Олександр Сирський
Тема
Олександр Сирський - український військовий, головнокомандувач ЗСУ.
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Новини
08.02.2024
8 лютого 2024 р.
Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ Сирського
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Докладно
Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ
Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ
Українські політики дякують Валерію Залужному у соцмережах та пророкують розлад у армії та невдачі на фронті.
Політика
08.02.2024
8 лютого 2024 р.
Позивний Барс: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського
Позивний Барс: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського
Від служби в радянській армії до оборони Києва. Що відомо про нового головкома ЗСУ?
Конфлікти
08.02.2024
8 лютого 2024 р.
Відставка Залужного: чим запам'ятався головнокомандувач ЗСУ
Відставка Залужного: чим запам'ятався головнокомандувач ЗСУ
Президент Зеленський звільнив "залізного" генерала Валерія Залужного. Новий головнокомандувач ЗСУ - Олександр Сирський.
Суспільство
08.02.2024
8 лютого 2024 р.
04:11 хв.
Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше
Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше
Військові ЗСУ платять кров'ю за кожен метр відвойованої землі. DW з оцінками експертів.
Конфлікти
06.07.2023
6 липня 2023 р.
ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу
ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу
Експерти вважають, що грамотне планування контрнаступу з боку України може виявитися ціннішим за західне озброєння.
Конфлікти
03.05.2023
3 травня 2023 р.
01:47 хв.
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