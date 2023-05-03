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Олександр Сирський

Тема

Олександр Сирський - український військовий, головнокомандувач ЗСУ.

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Новини

8 лютого 2024 р.

Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ Сирського

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Докладно

Володимир Зеленський та Валерій Залужний, липень 2022 року

Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ

Як в Україні реагують на заміну головкома ЗСУ

Українські політики дякують Валерію Залужному у соцмережах та пророкують розлад у армії та невдачі на фронті.
Політика8 лютого 2024 р.
Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в окопах біля Києва, 29 березня 2022

Позивний Барс: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського

Позивний Барс: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського

Від служби в радянській армії до оборони Києва. Що відомо про нового головкома ЗСУ?
Конфлікти8 лютого 2024 р.
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Відставка Залужного: чим запам'ятався головнокомандувач ЗСУ

Відставка Залужного: чим запам'ятався головнокомандувач ЗСУ

Президент Зеленський звільнив "залізного" генерала Валерія Залужного. Новий головнокомандувач ЗСУ - Олександр Сирський.
Суспільство8 лютого 2024 р.04:11 хв.
3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ на позиціях біля Бахмуту, 2 липня 2023

Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Військові ЗСУ платять кров'ю за кожен метр відвойованої землі. DW з оцінками експертів.
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ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

Експерти вважають, що грамотне планування контрнаступу з боку України може виявитися ціннішим за західне озброєння.
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