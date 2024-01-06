Передача Данією F-16 Україні затримується на пів року - ЗМІ

Не всі умови для передачі Україні винищувачів F-16 виконані, тож ці бойові машини надійдуть до ПС ЗСУ у другому кварталі 2024 року, повідомили в міноборони Данії.

Міністерство оборони Данії визнало, що перші шість бойових літаків F-16 надійдуть до України на пів року пізніше, ніж оголошувалося. Як повідомило в суботу, 6 січня, видання Berlingske з посиланням на данське оборонне відомство, перші данські винищувачі цього типу, обіцяні раніше Києву, не зможуть до другого кварталу цього року прибути до України.

Оголошуючи влітку 2023 року плани передачі Києву таких винищувачів, прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен висловила тоді сподівання, що винищувачі можуть надійти в Україну вже до кінця року, згодом у Копенгагені сподівалися передати їх навесні 2024 року. Однак, у данському міноборони наголосили, що деякі умови для розгортання F-16 в Україні досі не виконані. Йдеться, зокрема, про підготовку українських пілотів. Графік вишколу цих льотчиків залежить від низки факторів, зокрема, й від погодних умов. Наразі шість українських пілотів проходять підготовку в Данії, пише видання.

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Тим часом експерти визнають, що підготовка пілотів - це лише частина необхідних заходів, адже підготувати й навчити потрібно також механіків та інший наземний персонал. А ще конче потрібно налагодити логістичні ланцюги постачання боєприпасів та запчастин, та зважати на фізичний стан аеродромів.

Данія була єдиним членом коаліції західних країн з надання F-16, яка оголосила приблизний термін передачі. Раніше Фредеріксен оголосила намір надати Україні 19 таких літаків. Крім Данії, ці бойові машини мають надати Україні Нідерланди, які хочуть поставити 18 літаків, але поки що не визначилися з термінами. Бельгія і Норвегія також зробили схожі обіцянки, але поки що нічого невідомо щодо кількості.

Попри це міжнародна коаліція залишається відданою забезпеченню необхідної логістики та інфраструктури в Україні для отримання західних бойових літаків, наголосили в міноборони Данії, пише Berlingske.