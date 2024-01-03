Норвегія надішле в Данію два F-16 для підготовки пілотів ЗСУ

Влада Норвегії готується відправити в Данію два F-16 і 10 інструкторів для навчання пілотів ЗСУ. Міністр оборони країни пообіцяв, що партнери "працюватимуть вдень і вночі" над розвитком Повітряних сил України.

Для підготовки пілотів Повітряних сил Збройних сил Україні Норвегія спрямує на авіабазу Скрідструп у Данії два винищувачі F-16 та 10 інструкторів, які допомагатимуть українцям у навчанні. Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії у середу, 3 січня.

"Українські пілоти мають досвід роботи з іншим винищувачем і тепер навчатимуться використовувати системи F-16. Водночас українські технічні спеціалісти проходитимуть навчання в Данії, США та Бельгії. Партнери та держави (Північноатлантичного - Ред.) Альянсу працюватимуть вдень і вночі, щоб створити міцні та сучасні повітряні сили для України", - наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Цього тижня він відвідав авіабазу у місті Буде і взяв участь у випробувальному польоті F-16 перед передачею Данії.

"Україна тривалий час зверталася за підтримкою для створення сучасних повітряних сил. Це необхідно країні для забезпечення власної безпеки. Такий незалежний потенціал України також матиме велике значення для ширшої європейської стабільності та безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Минулоріч Норвегія доєдналася до країн, які погодилися передати Україні винищувачі F-16. За словами прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стере, це буде до 10 літаків.

Також ці винищувачі Україні пообіцяли надати Данія, Нідерланди і Бельгія.