Нідерланди почали підготовку до передачі Україні перших F-16

Уряд Нідерландів вирішив почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Утім, за словами прем'єра країни, для цього необхідно виконати низку умов.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 22 грудня.

"Сьогодні я також поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Поставка F-16 є одним з найважливіших елементів домовленостей, досягнутих щодо військової підтримки України", - зазначив Рютте у соцмережі X.

За його словами, окрім дозволу на експорт літаків (США надали дозвіл на постачання F-16 Україні у серпні цього року. - Ред.), для того, щоб їх поставка українській стороні відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури.

Володимир Зеленський своєю чергою повідомив , що подякував Марку Рютте під час розмови за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. "Також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро", - зазначив український президент.

Співрозмовники також обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони, поінформував Зеленський. "Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо "формули миру" та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - написав він.

Україна очікує на F-16 у 2024 році

13 листопада у Румунії на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів на схід від Бухареста, було відкрито Європейський навчальний центр F-16 (EFTC). Нідерланди зобов'язалися відправити на цю базу від 12 до 18 винищувачів F-16 для підготовки пілотів як з країн НАТО, так і з України. 7 листопада влада Нідерландів повідомила, що відправляє перші п'ять винищувачів на цю базу.

Передати Україні F-16 раніше пообіцяли чотири країни. Так, Нідерланди мають намір спрямувати на потреби України 42 винищувачі - це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни.

Також літаки Україні пообіцяли Данія - 19 одиниць, Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась. За оптимістичним сценарієм, Київ очікує отримати перші з цих літаків у першій половині 2024 року.