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F-16
Тема
F-16 - одномоторний легкий винущувач, розроблений американською компанією General Dynamics.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Як модернізувати військову авіацію України?
Як модернізувати військову авіацію України?
На якій техніці українські льотчики боронять небо і як модернізувати Повітряні сили ЗСУ? Дивіться в сюжеті DW.
Конфлікти
21.02.2023
21 лютого 2023 р.
08:46 хв.
Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України
Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України
Чому винищувачі важливі для України? Які червоні лінії є у Заходу? Якою буде перемога України? Бен Ходжес в інтерв’ю DW.
Конфлікти
16.02.2023
16 лютого 2023 р.
14:40 хв.
Пілот українського винищувача про переваги F-16
Пілот українського винищувача про переваги F-16
Пілот із позивним "Джус" розповів DW про стан українських бойових літаків та очікування від американського F-16.
Конфлікти
16.02.2023
16 лютого 2023 р.
03:26 хв.
Винищувачі як шанс звільнити Україну
Винищувачі як шанс звільнити Україну
Для захисту українського неба потрібно до 200 літаків на кшталт F-16. Як ці винищувачі можуть змінити хід війни?
Конфлікти
15.02.2023
15 лютого 2023 р.
06:07 хв.
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти
09.02.2023
9 лютого 2023 р.
Західні винищувачі - вже скоро в небі України?
Західні винищувачі - вже скоро в небі України?
Рішення щодо західних винищувачів практично ухвалене, вважають українські аналітики, дискусія йде лише про тип літаків.
Конфлікти
07.02.2023
7 лютого 2023 р.
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Конфлікти
07.02.2023
7 лютого 2023 р.
28:02 хв.
Про які бойові літаки для України може йти мова
Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Які саме?
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03.02.2023
3 лютого 2023 р.
Винищувачі для України: наскільки це реалістично?
Україна хоче з тією ж наполегливістю добиватися надання західних літаків, як і танків. Чи готові союзники їх надати?
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01.02.2023
1 лютого 2023 р.
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