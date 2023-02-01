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F-16

Тема

F-16 - одномоторний легкий винущувач, розроблений американською компанією General Dynamics.

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Докладно

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Як модернізувати військову авіацію України?

Як модернізувати військову авіацію України?

На якій техніці українські льотчики боронять небо і як модернізувати Повітряні сили ЗСУ? Дивіться в сюжеті DW.
Конфлікти21 лютого 2023 р.08:46 хв.
Бен Ходжес

Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України

Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України

Чому винищувачі важливі для України? Які червоні лінії є у Заходу? Якою буде перемога України? Бен Ходжес в інтерв’ю DW.
Конфлікти16 лютого 2023 р.14:40 хв.
Винищувач F-16

Пілот українського винищувача про переваги F-16

Пілот українського винищувача про переваги F-16

Пілот із позивним "Джус" розповів DW про стан українських бойових літаків та очікування від американського F-16.
Конфлікти16 лютого 2023 р.03:26 хв.
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Винищувачі як шанс звільнити Україну

Винищувачі як шанс звільнити Україну

Для захисту українського неба потрібно до 200 літаків на кшталт F-16. Як ці винищувачі можуть змінити хід війни?
Конфлікти15 лютого 2023 р.06:07 хв.
Винищувач F-16 польських повітряних сил

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти9 лютого 2023 р.
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Рішення щодо західних винищувачів практично ухвалене, вважають українські аналітики, дискусія йде лише про тип літаків.
Конфлікти7 лютого 2023 р.
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Тарас Чмут про зброю, необхідну для початку контрнаступу ЗСУ

Яка зброя необхідна ЗСУ, щоб почати контрнаступ? Чи варто чекати на винищувачі від Заходу? Тарас Чмут в інтерв'ю DW.
Конфлікти7 лютого 2023 р.28:02 хв.
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Після рішення країн НАТО поставити Києву важкі танки розгорнулася дискусія і про бойові літаки для України. Які саме?
Політика3 лютого 2023 р.
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Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

Україна хоче з тією ж наполегливістю добиватися надання західних літаків, як і танків. Чи готові союзники їх надати?
Конфлікти1 лютого 2023 р.06:01 хв.