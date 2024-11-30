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Зеленський: Партнери укомплектували зброєю лише 2,5 бригади

Дмитро Шварц
30 листопада 2024 р.

Партнери надають Україні недостатньо зброї, щоб укомплектувати всі наявні бригади ЗСУ, заявив президент Володимир Зеленський. Аналогічна ситуація, за його словами, і з іншим озброєнням: воно ефективне, але його замало.

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський наголосив, що Україна вдячна партнерам за зброю, але її недостатньоФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Партнери укомплектували зброєю лише дві з половиною бригади Збройних сил України (ЗСУ), хоча таких бригад є вже десять. Про це в інтерв’ю SkyNews, повна версія якого була опублікована у суботу, 30 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є десять бригад, але наші партнери не допомогли нам надати їм зброю. Я казав партнерам ще рік тому, що нам потрібна зброя для них, але нині ні Європа, ні США не зробили цього. Нині тільки дві з половиною бригади укомплектовані зброєю", - наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна за те озброєння, яке партнери вже надали, але й наголосив, що ситуація на Сході країни залежить саме "від кількості оснащених бригад".

Зеленський про мобілізацію з 18 років

Також Зеленський прокоментував повідомлення агентства Associated Press (АР) про те, що Білий дім нібито рекомендує Києву переглянути мобілізаційне законодавство, щоб дозволити призов до армії з 18 років.

За словами президента України, обмеженість кількості українських військових обумовлена прагненням зберегти якомога більше життів, а "якщо комусь в американських чи європейських кабінетах здається, що треба якось інакше підходити до віку мобілізації, то тут хотілося б, щоб наші партнери займалися своє справою, а ми - своєю справою".

"Я зараз не буду говорити про позицію деяких лідерів про мобілізацію, тощо. Я ставлю їм одне питання: чого ви хочете? Щоб вони загинули, оскільки немає достатньо зброї? Ви хочете, щоб ми мобілізували молодь? Але в яку бригаду? З якою зброєю вони будуть воювати? (...) Це просто безвідповідально - говорити про це", - сказав він.

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Зеленський: F-16 та Patriot ефективні, але їх замало

Окрім цього, Зеленський наголосив, що надана партнерами зброя, зокрема й далекобійна, є доволі ефективною, втім її замало для відбиття російської агресії. Як приклад він навів роботу систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot. "Чи ефективні Patriot? Так. Чи їх достатньо для захисту всієї енергосистеми? Ні. Чи в тих регіонах, в яких стоять Patriot, більш-менш нормальна ситуація з енергетикою? Так. Але нам потрібно таких систем більше. Чи в Європі достатньо таких комплексів, щоб укомплектувати Україну? Так. Потрібна політична воля наших партнерів для того, щоб передати їх", - сказав він.

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Як аналогічний приклад Зеленський згадав американські винищувачі F-16, які, попри те, що Україна має їх небагато, ефективно відбивають повітряні напади РФ. "Рішення було ухвалене, але дуже пізно. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас дуже мало F-16, але вони вже багато зробили - знищили сім ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - зазначив Зеленський.

За його словами, є у Сполучених Штатів є достатньо одиниць F-16, щоб забезпечити ними Україну. "Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Можуть. Чому не надають? Не знаю", - сказав він.

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