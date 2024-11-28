РФ масовано атакує ракетами енергетику України: є влучання

Російська армія випустила дрони та ракети по різних областях України. Прильоти є в Луцьку, в Харкові. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла.

Армія РФ уранці четверга 28 листопада завдає масованої комбінованої атаки по різних регіонах України. За даними Повітряних сил Збройних сил України, вночі Росія запустила по українських регіонах ударні дрони, а під ранок - ракети, зокрема крилаті "Калібри".

Як повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. "Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні.Оператор системи передачі "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії", - написав він у Facebook.

Удари по Луцьку та Харкову

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про "декілька прильотів". У частині міста зникла електроенергія.

Три удари РФ завдала по Київському району Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств", - уточнив мер міста Ігор Терехов.

За даними ЗМІ, вибухи лунали в Кропивницькому та Одесі.

Станом на 07:40 ракетна атака триває.