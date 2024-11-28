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РФ масовано атакує ракетами енергетику України: є влучання

Ольга Журавльова
28 листопада 2024 р.

Російська армія випустила дрони та ракети по різних областях України. Прильоти є в Луцьку, в Харкові. "Укренерго" запровадило екстрені відключення світла.

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Збиття дрона над Києвом (архівне фото)
У низці український міст лунає повітряна тривога, працює ППОФото: Gleb Garanich/REUTERS

Армія РФ уранці четверга 28 листопада завдає масованої комбінованої атаки по різних регіонах України. За даними Повітряних сил Збройних сил України, вночі Росія запустила по українських регіонах ударні дрони, а під ранок - ракети, зокрема крилаті "Калібри".

Як повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. "Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні.Оператор системи передачі "Укренерго"  терміново ввів екстрені відключення електроенергії", - написав він у Facebook. 

Удари по Луцьку та Харкову

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про "декілька прильотів". У частині міста зникла електроенергія

Три удари РФ завдала по Київському району Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств", - уточнив мер міста Ігор Терехов.

За даними ЗМІ, вибухи лунали в Кропивницькому та Одесі.

Станом на 07:40 ракетна атака триває.

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