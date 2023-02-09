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Шахеди
Тема
"Шахеди" - іранські бойові безпілотні апарати, які Росія використовує у війні проти України.
Пропустити розділ Новини
Новини
12.02.2024
12 лютого 2024 р.
РФ готує операторів БПЛА для війни з Україною в Сирії - ГУР
12.02.2024
12 лютого 2024 р.
Атака дронами РФ: цілили по енергетиці, ППО збила 14 БПЛА
10.02.2024
10 лютого 2024 р.
Атака дронів: у Харкові 57 людей залишились без житла
09.02.2024
9 лютого 2024 р.
Атака РФ: постраждала цивільна інфраструктура на Харківщині
08.02.2024
8 лютого 2024 р.
РФ протягом п'яти годин атакувала південні області України
03.02.2024
3 лютого 2024 р.
Нічна атака РФ: На Дніпропетровщині знову знеструмлення
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Докладно
Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом
Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом
Під час масованих атак РФ мобільні вогневі групи знищили 11 ракет і "шахедів", які летіли на Київ. Як їй це вдалося?
Конфлікти
04.01.2024
4 січня 2024 р.
03:50 хв.
"Наді мною летіли вікна": свідки про атаку РФ
"Наді мною летіли вікна": свідки про атаку РФ
Мешканці Києва та Харкова розповідають про те, як пережили масовану ракетну атаку Росії 2 січня.
Конфлікти
02.01.2024
2 січня 2024 р.
02:31 хв.
Реакції експертів ФРН на ракетний удар 29 грудня по Україні
Реакції експертів ФРН на ракетний удар 29 грудня по Україні
Німецькі експерти прокоментували одну з наймастабніших комбінованих атак Росії по Україні 29 грудня.
Конфлікти
29.12.2023
29 грудня 2023 р.
"Мале ППО": як тренуються "мисливці за "шахедами"
"Мале ППО": як тренуються "мисливці за "шахедами"
"Мисливці за "шахедами" оснащені пікапами з кулеметами і гарматами. DW спостерігала, наскільки ефективне "мале ППО".
Конфлікти
15.11.2023
15 листопада 2023 р.
03:39 хв.
Скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед"
Скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед"
Які можливості є для створення власних БПЛА? У чому переваги українських дронів над російськими? Яких дронів бракує?
Конфлікти
09.11.2023
9 листопада 2023 р.
12:37 хв.
Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?
Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?
Як Росія змінює тактику обстрілів України напередодні зими і наскільки готова до цього українська ППО?
Конфлікти
24.10.2023
24 жовтня 2023 р.
07:59 хв.
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15.09.2023
15 вересня 2023 р.
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Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом
Військові ППО показали DW, як збивають запушені Росією іранські дрони-камікадзе над Києвом.
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09.02.2023
9 лютого 2023 р.
02:22 хв.