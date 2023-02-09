  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт

Шахеди

Тема

"Шахеди" - іранські бойові безпілотні апарати, які Росія використовує у війні проти України.

Пропустити розділ Новини

Новини

12 лютого 2024 р.

РФ готує операторів БПЛА для війни з Україною в Сирії - ГУР

12 лютого 2024 р.

Атака дронами РФ: цілили по енергетиці, ППО збила 14 БПЛА

10 лютого 2024 р.

Атака дронів: у Харкові 57 людей залишились без житла

9 лютого 2024 р.

Атака РФ: постраждала цивільна інфраструктура на Харківщині

8 лютого 2024 р.

РФ протягом п'яти годин атакувала південні області України

3 лютого 2024 р.

Нічна атака РФ: На Дніпропетровщині знову знеструмлення

Показати більше
Пропустити розділ Докладно

Докладно

external

Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом

Хто, як і чим збивав ракети і "шахеди" над Києвом

Під час масованих атак РФ мобільні вогневі групи знищили 11 ракет і "шахедів", які летіли на Київ. Як їй це вдалося?
Конфлікти4 січня 2024 р.03:50 хв.
external

"Наді мною летіли вікна": свідки про атаку РФ

"Наді мною летіли вікна": свідки про атаку РФ

Мешканці Києва та Харкова розповідають про те, як пережили масовану ракетну атаку Росії 2 січня.
Конфлікти2 січня 2024 р.02:31 хв.
Київ 29 грудня 2023 року: наслідки масованої атаки Росії

Реакції експертів ФРН на ракетний удар 29 грудня по Україні

Реакції експертів ФРН на ракетний удар 29 грудня по Україні

Німецькі експерти прокоментували одну з наймастабніших комбінованих атак Росії по Україні 29 грудня.
Конфлікти29 грудня 2023 р.
external

"Мале ППО": як тренуються "мисливці за "шахедами"

"Мале ППО": як тренуються "мисливці за "шахедами"

"Мисливці за "шахедами" оснащені пікапами з кулеметами і гарматами. DW спостерігала, наскільки ефективне "мале ППО".
Конфлікти15 листопада 2023 р.03:39 хв.
external

Скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед"

Скільки БПЛА виробляє Україна й чи треба копіювати "шахед"

Які можливості є для створення власних БПЛА? У чому переваги українських дронів над російськими? Яких дронів бракує?
Конфлікти9 листопада 2023 р.12:37 хв.
external

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?

Як Росія змінює тактику обстрілів України напередодні зими і наскільки готова до цього українська ППО?
Конфлікти24 жовтня 2023 р.07:59 хв.
Показати більше
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Для оборони Києва, Київського і Каневського водосховищ працює річкова флотилія ВМС. Наскільки ефективний флот на Дніпрі?
Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
external

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом

Військові ППО показали DW, як збивають запушені Росією іранські дрони-камікадзе над Києвом.
Конфлікти9 лютого 2023 р.02:22 хв.