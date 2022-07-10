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Ракетний обстріл

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ракетний обстріл".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ракетний обстріл Часового Яру: кількість загиблих зросла до 15 осіб

Ракетний обстріл Часового Яру: кількість загиблих зросла до 15 осіб 10.07.2022

Люди залишаються під зруйнованою п'ятиповерхівкою у Часів Ярі. Рятувальники дістали 15 загиблих та 5 поранених.
Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині

Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині 01.07.2022

Росія здійснила ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок влучання у багатоповерхівку та базу відпочинку загинули щонайменше 17 людей.

У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви 29.06.2022

Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждала одна з багатоповерхівок міста. Рятувальники повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих і трьох постраждалих. Тривають рятувально-пошукові роботи.
Удар по ТРЦ у Кременчуці: 18 жертв, ще 21 особа вважається зниклою безвісти

Удар по ТРЦ у Кременчуці: 18 жертв, ще 21 особа вважається зниклою безвісти 28.06.2022

У Києві кажуть, що вже встановили імена російських льотчиків, які атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Кременчуці.
Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку: щонайменше 13 загиблих

Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку: щонайменше 13 загиблих 27.06.2022

Росія здійснила ракетний обстріл ТРЦ "Амстор" у Кременчуку. Володимир Зеленський назвав це одним із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.
Жителів Херсонщини закликають покинути область через Крим

Жителів Херсонщини закликають покинути область через Крим 17.06.2022

114-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями п'ятниці, 17 червня.
Не хочу мати з ними нічого спільного: одесити про ракетний удар з Росії

"Не хочу мати з ними нічого спільного": одесити про ракетний удар з Росії 26.04.2022

Російська армія взяла під приціл Одесу. Москва мовчить про жертви серед цивільного населення. Тим часом у місті, яке багато хто вважав "проросійським", наростає лють на росіян.
Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету 19.04.2022

Ударом ізраїльтян з повітря знищило потужності з виробництва зброї в Секторі Гази, що належать ісламістському руху ХАМАС, повідомила ізраїльська армія. Це стало відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.
На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.
РФ завдала ракетного удару по Одесі

РФ завдала ракетного удару по Одесі 03.04.2022

Вранці 3 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередніми даними, жертв немає.
Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні

Екологи: Знищення військами РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні 30.03.2022

Загроза ядерних інцидентів на українських АЕС, радіаційний дим над Києвом, хімічне забруднення від вибухів ракет, палаючі ліси, непридатні до землеробства території - перші наслідки війни РФ проти України.

Гасити пожежу під обстрілами: як працюють рятувальники в Києві (24.03.2022) 24.03.2022

Рятувальники нині гасять пожежі під звуки сирен повітряної тривоги й навіть під обстрілами. Більшість із них заступили на чергування в перший день війни і відтоді не були вдома. DW розпитала столичних пожежників про їхню роботу в умовах війни.

Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни

Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни 23.03.2022

Окремі райони Києва майже щодня потерпають від ракетних обстрілів. Одними з перших на місце подій прибувають рятувальники. Про те, в яких умовах доводиться працювати столичним "надзвичайникам" нині, - у репортажі DW.

П'ятеро цивільних загинули від ракетного удару по телевежі біля Бабиного Яру

П'ятеро цивільних загинули від ракетного удару по телевежі біля Бабиного Яру 01.03.2022

Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще п'ятеро постраждали внаслідок ракетного удару РФ по Київській телевежі, розташованій поблизу Бабиного Яру.
Зеленський у Європарламенті: Путін убив 16 українських дітей

Зеленський у Європарламенті: Путін убив 16 українських дітей 01.03.2022

Президент України виступив на спецсесії Європарламенту. Володимир Зеленський розповів про ракетні обстріли Харкова, жертви серед мирного населення і про те, що Україна бореться, аби стати повноправним членом ЄС.
Російська ракета влучила у багатоповерхівку біля аеропорту Київ

Російська ракета влучила у багатоповерхівку біля аеропорту "Київ" 26.02.2022

Ракета влучила в житловий будинок у Києві поблизу аеропорту "Жуляни". Потрапляння снаряду спричинило руйнування з 17 по 21 поверхи. Проводиться евакуація мешканців.
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