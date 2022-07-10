Ракетний обстріл

Гасити пожежу під обстрілами: як працюють рятувальники в Києві (24.03.2022)

Рятувальники нині гасять пожежі під звуки сирен повітряної тривоги й навіть під обстрілами. Більшість із них заступили на чергування в перший день війни і відтоді не були вдома. DW розпитала столичних пожежників про їхню роботу в умовах війни.