Літні відключення світла - репетиція зимових блекаутів?

Через наслідки російських атак на українську енергетику економія електроенергії буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки, кажуть в уряді. Експерти закликають уже готуватися до важкої зими.

Через російські ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру навесні цього року українська енергосистема опинилася на межі критичної ситуації. "Сьогодні наш ключовий пріоритет - зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти", - повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Відключення світла можуть тривати безперервно до семи годин

Поки блекаутів немає. Але в усіх регіонах національна енергетична компанія "Укренерго" запровадила жорсткі обмеження щодо споживання електроенергії, а також графіки відключень світла для промислових та побутових споживачів. Так, через дефіцит електроенергії компанія-постачальник струму Yasno у вівторок, 4 червня, повідомила, що відключення світла, можливо, будуть тривалішими ніж чотири години. "Буде задіяна світло-сіра зона графіків", - написав у Facebook генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Це означає, що відключення електроенергії можуть безперервно тривати до семи годин.

Через російські обстріли, за оцінками аналітичного центру DiXi Group, втрати теплової генерації (ТЕС та ТЕЦ) з початку повномасштабного вторгнення можуть сягати 85 відсотків, а їхня доступна потужність у найближчі місяці не перевищить 2,5 ГВт. Як нагадали в "Укргідроенерго", за час повномасштабної війни було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім українським ГЕС та ГАЕС.

Російські атаки на українську енергосистему не припиняються: у ніч на суботу, 1 червня, Росія обстріляла ще дві гідроелектростанції. "Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні "Укргідроенерго".

Наслідки російського удару по українській енергетичній інфраструктурі у Харкові (архівне фото) Фото: Gleb Garanish/REUTERS

До всього цього атомні електростанції увійшли в сезон планових ремонтів своїх енергоблоків. Наприкінці травня українські АЕС й вивели з ремонту два атомні блоки. Проте в міністерстві енергетики зазначили, що до планових ремонтів готуються ще кілька блоків, аби протягом опалювального сезону працювали всі дев'ять.

"Зараз влітку ситуація критична через те, що атомні блоки пішли в ремонти. Ми зараз не маємо доступу до планів ремонтних робіт енергоблоків, але зазвичай ця ремонтна кампанія аж до кінця листопада. Тому у цей час буде дефіцит, особливо влітку, коли піднімається споживання електроенергії для охолодження", - сказала в розмові з DW менеджерка з організації консультативних послуг в сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

Мала генерація, енергоощадність та будинок в селі

За словами, експерта з енергетики, президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, через відсутність ППО та достатньої кількості ракет до тих установок, які є, Україна втратила значну частину генерації, для відновлення якої знадобиться не один рік. Тому Україні варто вже зараз почати будувати малу розосереджену малу генерацію у вигляді установок з виробництва електроенергії на газокомпресорних станціях чи малих котелень, які можуть виробляти електроенергію для невеликих містечок чи сіл.

"Громади вже зараз мають подбати про власне енергозабезпечення, оскільки літні графіки - це репетиція до зимових відключень світла. А мешканцям великих агломерацій треба мати хатинку десь у селі з пічкою та запастися на зиму дровами", - радить Михайло Гончар. За його словами, повністю покладатися на безперебійне постачання газу теж не варто, оскільки останні атаки показали, що Росія прагне вивезти з ладу газорозподільчі мережі в Україні. Також під російськими ударами опинилися великі сонячні електростанції, які забезпечують балансування енергосистеми, особливо вдень. "Таким чином росіяни намагаються деморалізувати українське суспільство", - каже Гончар.

Олена Лапенко вважає, що газотурбінні мініустановки здатні допомогти українцям пройти складний період дефіциту електроенергії, втім до зими звести їх буде нереально. "Зараз щось критично змінити в генерації ми не зможемо, бо відведення землі, проєктування, будівництво навіть такої малої генерацї займає не менше восьми місяців. Тому зараз важлива кооперація споживачів та "Укренерго", аби у людей було розуміння, що енергоощадливість важлива, треба дотримуватися графіків відключень, адже є ліміти споживання. Це допоможе зменшити масштаби відключень", - зауважує менеджерка з організації консультативних послуг в сфері безпеки та стійкості DiXi Group.

У кабінеті міністрів кажуть, що наслідки російських атак на енергетику країни будуть довгостроковими, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки. Зокрема, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна. "Наша мета - економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", - сказав Шмигаль.