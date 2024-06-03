В "Укренерго" анонсували відключення світла протягом тижня

Цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Про це в ефірі "Суспільного" у неділю, 2 червня, заявив голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами: виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня, а також прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.



"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - зазначив Володимир Кудрицький.



Нагадаємо, у неділю "Укренерго" була змушена вдатись до екстренних відключень поза графіками на майже всій території України, через ураження російськими ракетами енергетичного об'єкту. Втім, за декілька годин у компанії повідомили, що вдалось повернутись до планових графіків відключень побутових і промислових споживачів.