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В Україні знов обмежуватимуть світло 2 червня

Олександр Куницький
1 червня 2024 р.

В усіх областях до ранку та з вечора діятимуть графіки відключень електрики, повідомили в "Укренерго".

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Лінії електропередач
Вдень 2 червня відключень не буде, якщо не перевищуватимуться ліміти споживанняФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що в неділю, 2 червня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії

Обмеження стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів. 

Графіки відключення світла 

Графіки діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Водночас з 05:00 до 19:00 обмежень не прогнозується. Втім, відключення можуть бути застосовані при перевищенні лімітів споживання. 

Постачання електрики на об'єкти критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, відключення світла повернули 1 червня після кількаденної перерви. Як пояснили в "Укренерго", причиною цього, крім руйнації обладнання українських теплових і гідроелектростанцій (ТЕС і ГЕС) унаслідок російських обстрілів, є також ремонт енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС).

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