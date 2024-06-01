В Україні знов обмежуватимуть світло 2 червня

В усіх областях до ранку та з вечора діятимуть графіки відключень електрики, повідомили в "Укренерго".

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що в неділю, 2 червня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів.

Графіки відключення світла

Графіки діятимуть з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.

Водночас з 05:00 до 19:00 обмежень не прогнозується. Втім, відключення можуть бути застосовані при перевищенні лімітів споживання.

Постачання електрики на об'єкти критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, відключення світла повернули 1 червня після кількаденної перерви. Як пояснили в "Укренерго", причиною цього, крім руйнації обладнання українських теплових і гідроелектростанцій (ТЕС і ГЕС) унаслідок російських обстрілів, є також ремонт енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС).

Читайте також: В Україні підвищили тариф на електроенергію для населення