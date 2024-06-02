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"Укренерго" повідомило про скасування аварійних відключень

Євгенія Наконечна
2 червня 2024 р.

Окрім Львівської, Закарпатської та Волинської областей, "Укренерго" відключатиме світло по всій Україні без графіків. Пізніше в компанії заявили про скасування аварійних відключень.

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Харків під час відключення світла навесні 2024 року (фото з архіву)
Харків під час відключення світла навесні 2024 року (фото з архіву)Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

В Україні вранці у неділю, 2 червня, ненадовго було застосовано аварійні відключення електроенергії для побутових і промислових споживачів. Світло вимикалося без графіків на всій території України окрім Львівської, Закарпатської та Волинської областей, повідомили у національній енергетичній компанії "Укренерго" вранці у неділю.

Причиною відключень в компанії назвали важку ситуацію в енергосистемі країни після російських дроново-ракетних атак. Зокрема, "нової атаки росіян на об'єкт мережі системи передачі електроенергії", наслідки якої усувають. В компанії наголошують, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Утім, менш ніж за дві години в "Укренерго" повідомили про скасування аварійних відключень. У компанії додали, що ввечері з 18:30 до 24:00 години по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії. 

Напередодні в "Укренерго" оголошували планові графіки відключення електроенергії, згідно яких електропостачання мало обмежуватись з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00.  

Нагадаємо, відключення світла повернули 1 червня після кількаденної перерви. Як пояснили в "Укренерго", причиною цього, крім руйнації обладнання українських теплових і гідроелектростанцій (ТЕС і ГЕС) унаслідок російських обстрілів, є також ремонт енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС).

 

 

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