Споживання електрики обмежуватимуть до серпня - Бойко

Запроваджені днями обмеження на споживання електроенергії зберігатимуться до серпня-вересня, прогнозують в "Укренерго". Там попереджають, що взимку ситуація в енергетиці теж буде важкою і відключень не уникнути.

Колишній виконувач обов'язків міністра енергетики, нинішній радник прем'єр-міністра та член наглядової ради національної компанії "Укренерго" Юрій Бойко прогнозує, що запроваджені днями в Україні обмеження на споживання електроенергії зберігатимуться протягом усього травня та більшої частини літа.

"У цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні я очікую незначного покращення в силу різного набору факторів", - сказав він у четвер, 16 травня, під час обговорення ситуації в енергетиці у медіацентрі "Україна".

Бойко зауважив, що обмеження були очікуваними, оскільки через удари російських військ суттєво пошкоджена значна частина електрогенерації. Втім, вони могли початися дещо пізніше, якби не холодна погода в травні.

Він додав, що наприкінці літа ситуація покращиться через завершення ремонтів блоків атомних електростанцій (АЕС), значну кількість сонячної енергії та можливості активної роботи відповідної генерації, а також завершення спекотного періоду.

Бойко: Взимку дефіциту електроенергії не уникнути

Бойко попередив, що навіть після певного покращення в енергетичній системі наприкінці літа, взимку ситуація знову стане напруженою.

"Зима буде однозначно, я б навіть сказав, невідворотно важкою. Шансів на відновлення в повному обсязі того, що було знищено за два весняних місяці, немає", - наголосив він.

Енергетик зауважив, що хоча можливості зменшити дефіцит потужностей є, кардинально його скоротити не вдасться.

"Цифру в 8 гігават втраченої потужності, яка озвучувалась міністром (енергетики Германом Галущенком. - Ред.), можна суттєво знизити в рамках підготовки до зими, але точно не в рази. Однозначно дефіцит навіть за теплої зими в системі буде", - зазначив Бойко.

За його словами, взимку обмеження споживання електроенергії теж доведеться застосовувати, але питання в тому, яким буде розмір цих обмежень.

Енергетик додав, що для мінімізації рівня дефіциту необхідно вирішити питання захисту енергетичних об'єктів.

Експерт: Дефіцит електроенергії зберігатиметься два роки

Схожу оцінку під час обговорення висловив і директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки, і це буде нормальним станом для української енергосистеми", - заявив він.