РФ випустила по Україні 53 ракети і 47 дронів: є влучання

Під час нічної російської масованої атаки уражено енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Було випущено понад 50 ракет і майже стільки ж дронів.

В ніч на суботу, 1 червня, російська армія атакувала Україну зі застосуванням ракет і дронів. Атаковані енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Наслідки атаки уточнюються, написав він у Facebook.

У Вінницькій області внаслідок збиття дрона зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов. За його даними, постраждалих немає.

Про серію вибухів у Запоріжжі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. У поліції області заявили про перекриття руху греблею Дніпровської ГЕС.

Натомість у ДТЕК повідомили про атаку на дві теплоелектростанції ДТЕК. "Знову дуже важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС", - йдеться в повідомленні компанії. Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання.

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За даними Повітряних сил збройних сил України (ПС ЗСУ), пуски відбувались з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область) та двох з аеродрому Енгельс (Саратовська область) РФ. Загалом було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА, з яких протиповітряною обороною було збито 35 ракет і 46 дронів, довідомили у ПС ЗСУ.

Через ракетну атаку РФ Польща підняла в повітря авіацію

Жителів південно-східної частини Польщі попередили про підвищений рівень шуму через активацію літаків. Як ідеться в повідомленні оперативного командування, Польща спостерігає за діяльністю авіації РФ, пов'язаною з завданням ударів по Україні, у зв'язку з чим було активізовано процедури для забезпечення повітряного простору.

31 травня ввечері російські війська поцілили по припортовій інфраструктурі Одеси. Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. За попередніми даними, для атаки використали балістичну ракету з касетним боєприпасом.