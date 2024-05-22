Через хмарність: в Україні погодинно відключатимуть світло

Причиною дії графіків відключень упродовж всієї доби, а не кількох годин "пікового" споживання, як це було у останні кілька днів, є хмарна погода, пояснили в "Укренерго".

Графіки погодинних відключень електроенергії в усіх регіонах України у четвер, 23 травня, діятимуть упродовж всієї доби. Відключення можуть бути застосовані у разі перевищення лімітів обсягів споживання як для промислових, так і для побутових споживачів, повідомила у середу, 22 травня, пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго". Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде, наголосили у компанії.

Причиною того, що графіки відключень діятимуть упродовж всієї доби, а не кількох "пікових" ранкових чи вечірніх годин, як це було у останні кілька днів, є хмарна погода, пояснили в "Укренерго". "Причина подовження терміну дії обмежень - прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, нагадують у компанії.

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Коваленко: Прогноз погоди безпосередньо впливає на те, чи буде у нас світло

Як наголошує генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, генерації електроенергії вдень більше, ніж уночі. Зокрема, вдень Україна імпортує електроенергію та отримує аварійну допомогу. Вночі ж, здебільшого, аварійна допомога не надається, імпортується незначний обсяг електрики.

"Вдень дуже активно працюють сонячні електростанції. Вони виробляють значні обсяги електроенергії та дають можливість ГАЕС набрати воду, щоб виробляти електроенергію ввечері", - наголосив Коваленко в дописі у Facebook. За його словами, саме через це у середу довелося перенести час застосування графіків - задіяти їх раніше, ніж планувалося.

"Тому ж і на завтра обмеження на цілий день, тобто всю добу будуть працювати графіки. Поки що прогноз погоди безпосередньо впливає на те, чи буде у нас світло ввечері, чи ні", - наголосив він.

Днями в "Укренерго" прогнозували, що запроваджені нещодавно обмеження на споживання електроенергії триватимуть до серпня-вересня. У компанії також застерегли, що взимку ситуація в енергетиці теж буде складною і відключень не уникнути.

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Нагадаємо, обмеження на споживання електроенергії в Україні запровадили від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій внаслідок низки ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня та браку можливостей імпортувати більше електроенергії з-за кордону.