YASNO: генерації та імпорту електрики бракує "хронічно"

Споживання електроенергії в Україні вранці у четвер, 16 травня, перевищило встановлені НЕК "Укренерго" ліміти, тому енергетики вдалися до застосування екстрених відключень. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики. "Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", - пояснив він в дописі у Facebook.

Коваленко наголосив, що Україні "хронічно" бракує генерованої та імпортованої електрики для поточного рівня споживання. "Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - зазначив він.

Графіки погодинних відключень діють у всіх регіонах

В "Укренерго" підтвердили, що в українській енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електрики. Тому від півночі 16 травня в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

Ввечері 15 травня з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Утім, через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23:40 години. Для подолання дефіциту в енергосистемі на запит "Укренерго" також було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Також, з 10:00 до 17:00 години на запит оператора енергосистеми Польщі українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

В ніч на 16 травня Україна також приймала аварійну допомогу від ЄС протягом години, повідомили в "Укренерго".

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