У міненерго порахували збитки від ударів РФ по енергосистемі

Ситуація в енергосистемі України після масованих атак військ РФ за останні місяці є складною, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Нині йдеться про понад мільярд доларів збитків, і ця сума буде зростати.

Після хвилі масованих атак військ РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі залишається досить складною. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у ефірі національного телемарафону, повідомила у неділю, 5 травня, пресслужба міненерго.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки тривають, і очевидно, що збитки будуть зростати", - зазначив міністр.

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Основних пошкоджень внаслідок масованих атак, за словами Галущенка, зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас він наголосив, що удари військ РФ по енергооб'єктах дронами, балістичними ракетами або артилерією відбуваються щодня.

"Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна", - зазначив міністр.

Наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями відновлюваної енергетики, додав Галущенко. Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається обстрілам, діють обмеження електропостачання. В Харківській області тривають роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, додав він.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації Україна залучає допомогу міжнародних партнерів, зазначив міністр.