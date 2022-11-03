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Енергетична криза

Енергетична інфраструктура

Тема

Енергетична інфраструктура - підприємства та об'єкти для виробництва, передачі й розподілу струму.

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Новини

29 хв. тому

З ночі війська РФ випустили по Україні 71 ракету (онлайн)

1 год. тому

Ракетний удар РФ: пошкоджені енергетичні об'єкти, є поранені

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Докладно

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Без світла на підтримку України

Без світла на підтримку України

На знак солідарності з українцями, які живуть практично без струму, у різних країнах вимкнули підсвітку відомих споруд.
Архітектура22 грудня 2022 р.00:39 хв.
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Герої тилу: як енергетики працюють під обстрілами

Герої тилу: як енергетики працюють під обстрілами

Роботу енергетиків нині почав цінувати кожен українець. DW показує, яких зусиль щодня докладають ці "воїни світла".
Конфлікти16 грудня 2022 р.08:05 хв.
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Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

У коментарі DW міський голова Києва порадив тим, хто виїхав, поки не повертатися в столицю.
Суспільство2 грудня 2022 р.02:01 хв.
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Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах

Через відключення світла в Україні не працюють світлофори й вуличне освітлення, через що кількості ДТП помітно зросла.
Суспільство29 листопада 2022 р.06:24 хв.
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Україна без світла:чи загрожує блекаут й як допоможе Європа?

Україна без світла:чи загрожує блекаут й як допоможе Європа?

Росія вже знищила 40 відсотків енергетичної інфраструктури України. Який запас міцності має українська енергосистема?
Суспільство3 листопада 2022 р.06:17 хв.
Дим на місці влучання російської ракети в об'єкт критичної інфраструктури, Львів, 10 жовтня

Опалювальний сезон під час війни: чи буде в українців тепло?

Опалювальний сезон під час війни: чи буде в українців тепло?

Удари РФ по енергоінфраструктурі можуть призвести до перебоїв з постачанням не лише електроенергії, а й тепла.
Конфлікти3 листопада 2022 р.