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Енергетична інфраструктура
Тема
Енергетична інфраструктура - підприємства та об'єкти для виробництва, передачі й розподілу струму.
Пропустити розділ Новини
Новини
29 хв. тому
29 хв. тому
З ночі війська РФ випустили по Україні 71 ракету (онлайн)
1 год. тому
1 год. тому
Ракетний удар РФ: пошкоджені енергетичні об'єкти, є поранені
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Докладно
Без світла на підтримку України
Без світла на підтримку України
На знак солідарності з українцями, які живуть практично без струму, у різних країнах вимкнули підсвітку відомих споруд.
Архітектура
22.12.2022
22 грудня 2022 р.
00:39 хв.
Герої тилу: як енергетики працюють під обстрілами
Герої тилу: як енергетики працюють під обстрілами
Роботу енергетиків нині почав цінувати кожен українець. DW показує, яких зусиль щодня докладають ці "воїни світла".
Конфлікти
16.12.2022
16 грудня 2022 р.
08:05 хв.
Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму
Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму
У коментарі DW міський голова Києва порадив тим, хто виїхав, поки не повертатися в столицю.
Суспільство
02.12.2022
2 грудня 2022 р.
02:01 хв.
Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах
Дорожній рух без світла: як уникнути ДТП і колапсу на шляхах
Через відключення світла в Україні не працюють світлофори й вуличне освітлення, через що кількості ДТП помітно зросла.
Суспільство
29.11.2022
29 листопада 2022 р.
06:24 хв.
Україна без світла:чи загрожує блекаут й як допоможе Європа?
Україна без світла:чи загрожує блекаут й як допоможе Європа?
Росія вже знищила 40 відсотків енергетичної інфраструктури України. Який запас міцності має українська енергосистема?
Суспільство
03.11.2022
3 листопада 2022 р.
06:17 хв.
Опалювальний сезон під час війни: чи буде в українців тепло?
Опалювальний сезон під час війни: чи буде в українців тепло?
Удари РФ по енергоінфраструктурі можуть призвести до перебоїв з постачанням не лише електроенергії, а й тепла.
Конфлікти
03.11.2022
3 листопада 2022 р.
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