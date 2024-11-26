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КонфліктиУкраїна

Тернопіль частково лишився без світла та води через атаку РФ

Ольга Журавльова
26 листопада 2024 р.

Після пошкодження електромережі Тернополя внаслідок російської атаки в місті відновлюють централізоване водопостачання та роботу пунктів обігріву.

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Наслідки атаки РФ по Тернополю, 2023 рік
Архівне фото пожежі в ТернополіФото: State emergency service of Ukraine/REUTERS

Російські війська завдали в ніч на вівторок, 26 листопада, удару по Тернополю, внаслідок чого пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться обласний центр.

Як повідомив мер міста Сергій Надал, у зв'язку з цим відсутнє централізоване водопостачання. "Можливо, буде низький тиск. Запускатимемо генератори", - попередив він. 

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"Більшість котелень міста функціонують, за потреби їхня робота також підтримуватиметься генераторами", - повідомив Надал.

Водночас він розповів, що у місті відновили роботу пунктів обігріву.

"Енергетики поступово відновлюють електропостачання", - запевнив міський голова.

Як повідомлялося, 25 листопада РФ випустила по Україні понад 140 дронів і завдала ракетних ударів по Одесі та Харкову.

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