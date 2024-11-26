Тернопіль частково лишився без світла та води через атаку РФ

Тернопіль частково лишився без світла та води через атаку РФ26 листопада 2024 р.
Російські війська завдали в ніч на вівторок, 26 листопада, удару по Тернополю, внаслідок чого пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться обласний центр.
Як повідомив мер міста Сергій Надал, у зв'язку з цим відсутнє централізоване водопостачання. "Можливо, буде низький тиск. Запускатимемо генератори", - попередив він.
У багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання.
"Більшість котелень міста функціонують, за потреби їхня робота також підтримуватиметься генераторами", - повідомив Надал.
Водночас він розповів, що у місті відновили роботу пунктів обігріву.
"Енергетики поступово відновлюють електропостачання", - запевнив міський голова.
Як повідомлялося, 25 листопада РФ випустила по Україні понад 140 дронів і завдала ракетних ударів по Одесі та Харкову.