Як ЄС допомагає Україні відновити енергетику

З наближенням зими та опалювального сезону в Україні дедалі гостріше постає питання забезпечення енергетичних потреб країни на тлі значних руйнувань енергетичної інфраструктури російськими повітряними ударами. І не останню роль у цій підтримці відіграє Євросоюз, який пообіцяв допомогти Україні задовольнити чверть її загальних зимових потреб в енергетиці - близько 17 ГВт - за допомогою різних заходів.

Брюссель також пообіцяв виділити додатково 160 мільйонів євро на додаток до щонайменше 2 мільярдів євро, вже виділених на енергетичну безпеку України. Більша частина цієї суми - 96 мільйонів євро - надійде від прибутків, отриманих від заморожених російських активів, повідомив у коментарі DW речник Європейської Комісії (ЄК).

Як ЄС допомагає Україні задовольнити її потреби в електроенергії

За даними ЄК, стратегія ЄС щодо підтримки України на енергетичному фронті ґрунтується на трьох стовпах: ремонті, з'єднанні та стабілізації. Кошти ЄС витрачаються на відновлення зруйнованої інфраструктури, ремонт пошкоджених електростанцій та надання меншого, більш децентралізованого обладнання, такого як сонячні панелі.

"Цієї зими ми прагнемо відновити 2,5 ГВт потужності, що становить приблизно 15 відсотків потреб України, зробивши фінансовий внесок до Фонду енергетичної підтримки України для закупівлі обладнання, а також допомоги в натуральній формі", - заявили в Єврокомісії. Брюссель також спростив доставку до України обладнання з країн-членів ЄС на Сході Європи, оскільки воно більш сумісне з існуючою українською інфраструктурою.

"Існує ціла теплова електростанція, яка демонтується в Литві і перевозиться по частинах в Україну за нашої підтримки, а потім відбудовується в Україні", - зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у своїй заяві. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав у своєму блозі, що наразі також відбувається передача Києву газової турбіни потужністю 200 МВт з Естонії.

Другий стовп енергетичної підтримки України - "з'єднання" - стосується, за даними ЄК, здатності ЄС експортувати близько 2 ГВт електроенергії в Україну, що покриває приблизно 12 відсотків потреб країни в зимовий період. Це стало можливим завдяки екстреній синхронізації української електромережі з континентальною європейською енергосистемою, яка була здійснена всього через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фон дер Ляєн зазначила, що загальний внесок ЄС еквівалентний втраті виробництва електроенергії на Запорізькій атомній електростанції, яка наразі перебуває під контролем Росії. "Завдяки нашим двом основним напрямкам, ремонту та з'єднанню, ми покриваємо понад 25 відсотків потреб України на зиму", - запевнила вона.

Третій компонент стосується стабілізації або підтримки децентралізованого виробництва енергії за допомогою сонячних панелей, які російським військам важче виявити та вразити, і які є ефективними для роботи критично важливої інфраструктури, такої як лікарні та школи. Крім того, ЄС надав тисячі генераторів і трансформаторів і запевнив, що ця допомога триватиме.

Як вберегти вже відновлене

Але існує велике занепокоєння стосовно того, що після допомоги ЄС у відновленні енергетичної інфраструктури України її може знову бути зруйновано російськими ударами.

Російські атаки на енергоінфраструктуру України посилилися в березні цього року, коли Росія систематично і масовано атакувала критично важливі енергетичні об'єкти ракетами і безпілотниками. За даними енергокомпанії ДТЕК, з березня по серпень Росія здійснила дев'ять масштабних атак на електростанції, підстанції та системи передачі електроенергії. За підрахунками ООН, за ці місяці було знищено 9 ГВт виробничих потужностей, і, попри свої зусилля, ЄС не може все це компенсувати.

Жозеп Боррель написав у своєму блозі, що з початку вторгнення Росія пошкодила 24,5 ГВт енергетичних потужностей України, або 68 відсотків від довоєнної потужності. "Путін намагається зламати хребет опору України і досягти через енергетичний колапс того, чого він не може отримати на полі бою", - вважає Боррель.

Щоб гарантувати, що відремонтовану Євросоюзом інфраструктуру не буде зруйновано російськими бомбами, Боррель виступив за посилення систем протиповітряної оборони. "Щоб уникнути сценарію "ми ремонтуємо, вони знищують", протиповітряна оборона є ключовим фактором", - зазначив він. Боррель також закликав західних партнерів "прискорити постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони і перехоплювачів для України".

З цим погоджується експертка з енергетичних питань Незалежної служби розвідки сировинних товарів (ICIS) Аура Сабадус. Вона нагадала, що Румунія і Німеччина передали Україні системи протиповітряної оборони Patriot, а Данія поставила бойові літаки F-16 для захисту енергетичної інфраструктури. Вона додала, що така військова підтримка має тривати і надалі, і рекомендувала довгостроковий підхід, який дасть можливість Україні та потенційним інвесторам відновити енергетичний сектор. "ЄС повинен допомогти розробити інструменти страхування військових ризиків, щоб заохотити потенційних інвесторів вкладати кошти в українську інфраструктуру", - вважає Сабадус.

Тим часом Боррель має іншу, більш суперечливу пропозицію стосовно того, як розірвати цикл ремонту і руйнування об'єктів української енергоінсфраструктури. "Я повторив заклик дозволити Україні уражати західною зброєю аеропорти і пускові майданчики в Росії", - написав він, додавши: "Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли!".

При цьому він сказав, що усвідомлює, що не всі в ЄС підтримують цю ідею.