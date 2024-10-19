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РФ атакувала об'єкт енергопостачання в Чернігівській області

Дмитро Шварц
19 жовтня 2024 р.

Російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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Наслідки удару РФ по енергетичній інфраструктурі України (архівне фото)
Лінії електропередач (символічне фото)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Росія атакувала в ніч на суботу, 19 жовтня, об'єкт критичної інфраструктури в Чернігівській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує атакувати об'єкти енергопостачання. Вночі завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували. Загрози електропостачанню наразі немає", - написав він у Telegram.

РФ пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині

Раніше стало відомо,що вночі удари армії РФ пошкодили об'єкти енергетики та інфраструктури в Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки низка населених пунктів залишилася без світла. Поранені семеро людей.

Крім цього, уламок "шахеда" залетів у квартиру в Києві, внаслідок чого молода жінка отримала серйозне порання ноги.

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