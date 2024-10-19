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Уламок "шахеда" залетів у вікно: в Києві оперують жінку

Дмитро Шварц
19 жовтня 2024 р.

Невеликий уламок російського дрона потрапив у квартиру через вікно балкону. Молода жінка отримала серйозне поранення ноги.

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Збитий дрон Shahed у Києві (архівне фото)
Уламки збитого дрона поранили жінку в КиєвіФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Армія РФ у ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого поранена жінка.

"Під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували та оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Постраждала дістала серйозне поранення ноги, уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

За його словами, дрони заходили на місто з різних напрямків, а повітряна тривога тривала в столиці понад три з половиною години. "Сили оборони знешкодили всі російські дрони, які загрожували столиці", - зазначив він.

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