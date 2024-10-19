Уламок "шахеда" залетів у вікно: в Києві оперують жінку

Армія РФ у ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого поранена жінка.

"Під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували та оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Постраждала дістала серйозне поранення ноги, уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, дрони заходили на місто з різних напрямків, а повітряна тривога тривала в столиці понад три з половиною години. "Сили оборони знешкодили всі російські дрони, які загрожували столиці", - зазначив він.