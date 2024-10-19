Уламок "шахеда" залетів у вікно: в Києві оперують жінку

Уламок "шахеда" залетів у вікно: в Києві оперують жінку19 жовтня 2024 р.
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Армія РФ у ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого поранена жінка.
"Під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували та оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Постраждала дістала серйозне поранення ноги, уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За його словами, дрони заходили на місто з різних напрямків, а повітряна тривога тривала в столиці понад три з половиною години. "Сили оборони знешкодили всі російські дрони, які загрожували столиці", - зазначив він.