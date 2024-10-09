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Україна уразила базу зберігання "шахедів" у РФ - генштаб ЗСУ

Олександр Куницький
9 жовтня 2024 р.

Під час атаки українські сили уразили базу зберігання ударних дронів Shahed у російській Кубані. У генштабі ЗСУ кажуть, що там зберігалося близько 400 безпілотників.

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Український військовий готує до польоту ударний дрон
Український військовий готує до польоту ударний безпілотник (символічне фото)Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Сили оборони України уразили в середу, 9 жовтня, російську базу зберігання ударних безпілотників типу Shahed на Кубані, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Сьогодні ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ", - ідеться у повідомленні.

За даними генштабу, там зберігалося близько 400 ударних дронів. "За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БпЛА "шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст і сіл", - ідеться в повідомленні. 

Російські пабліки публікують відео з пожежею та звуками детонації в Октябрьскому, однак запевняють, що жодних прильотів не було, а вибухають газові балони. 

Україна уразила склад з північнокорейськими боєприпасами в РФ - генштаб ЗСУ

Напередодні генштаб підтвердив, що Сили оборони України уразили 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області, де зберігалися боєприпаси з Північної Кореї та керовані авіабомби

Перед цим російські пабліки повідомляли про пожежу та звуки детонації на складі біля міста Карачев, а місцева влада - про масовану атаку українських дронів.

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