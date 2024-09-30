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У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі "шахедів"

Степан Смишляєв
30 вересня 2024 р.

Російські війська систематично атакують Україну різними дронами: ударними, FPV зі скидами тощо. За вересень вони випустили 1339 "шахедів". 30 вересня через скиди лише на Херсонщині постраждали щонайменше 14 людей.

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Ударний безпілотник типу Shahed
У вересні війська РФ випустили по Україні 1339 "шахедів"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Протягом вересня російські війська щодня атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Загалом росіяни випустили 1339 таких дронів, порахувало у понеділок, 30 вересня, видання міністерства оборони АрміяInform.

У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" на день. Найбільше ударних безпілотників Росія запустила 14 вересня - 72.

Українська протиповітряна оборона (ППО) збила 1107 ударних дронів, ще частина - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

РФ тероризує дронами Херсонщину

Протягом 30 вересня російські війська завдали низку атак по Херсону та іншим населеним пунктам області. Зокрема, вони активно використовують скиди з дронів.

Так, зранку через удар по Великій Олександрівці вибухові травми та множинні уламкові поранення отримали троє людей. Через скиди з дронів у різних районах Херсона аналогічні поранення дістали двоє жінок і чоловік, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Ближче до 11:00 війська РФ скинули вибухівку на Антонівку - там постраждали п'ятеро людей, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Після обіду росіяни вдарили з дрона по селу Станіслав на Херсонщині - там постраждали двоє людей, ще один чоловік постраждав після атаки на Велетенське.

Загалом у Херсоні та області протягом дня отримали поранення не менше 14 людей.

На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків

Під атаку дронів РФ потрапила і ремонтна бригада, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії електропередачі поблизу лінії фронту у Дніпропетровській області, повідомила компанія ДТЕК.

Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими, однак дрон влучив у службову автівку та знищив її.

Два райони Дніпропетровщини - Нікопольський і Синельниківський - росіяни атакували артилерією і дронами, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині через атаки сталося дві пожежі, пошкоджені транспортне та промислове підприємства, зачепило лінію електропередачі. На Синельниківщині дрон-камікадзе понівечив приватний будинок. Минулося без жертв і постраждалих.

Харківська область теж перебувала під атакою росіян. За добу вони скинули на регіон вісім керованих авіабомб. По Куп'янську війська РФ вдарили  FPV-дроном, там загинув чоловік.

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