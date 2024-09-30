У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі "шахедів"

Російські війська систематично атакують Україну різними дронами: ударними, FPV зі скидами тощо. За вересень вони випустили 1339 "шахедів". 30 вересня через скиди лише на Херсонщині постраждали щонайменше 14 людей.

Протягом вересня російські війська щодня атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Загалом росіяни випустили 1339 таких дронів, порахувало у понеділок, 30 вересня, видання міністерства оборони АрміяInform.

У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" на день. Найбільше ударних безпілотників Росія запустила 14 вересня - 72.

Українська протиповітряна оборона (ППО) збила 1107 ударних дронів, ще частина - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

РФ тероризує дронами Херсонщину

Протягом 30 вересня російські війська завдали низку атак по Херсону та іншим населеним пунктам області. Зокрема, вони активно використовують скиди з дронів.

Так, зранку через удар по Великій Олександрівці вибухові травми та множинні уламкові поранення отримали троє людей. Через скиди з дронів у різних районах Херсона аналогічні поранення дістали двоє жінок і чоловік, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Ближче до 11:00 війська РФ скинули вибухівку на Антонівку - там постраждали п'ятеро людей, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Після обіду росіяни вдарили з дрона по селу Станіслав на Херсонщині - там постраждали двоє людей, ще один чоловік постраждав після атаки на Велетенське.

Загалом у Херсоні та області протягом дня отримали поранення не менше 14 людей.

На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків

Під атаку дронів РФ потрапила і ремонтна бригада, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії електропередачі поблизу лінії фронту у Дніпропетровській області, повідомила компанія ДТЕК.

Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими, однак дрон влучив у службову автівку та знищив її.

Два райони Дніпропетровщини - Нікопольський і Синельниківський - росіяни атакували артилерією і дронами, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині через атаки сталося дві пожежі, пошкоджені транспортне та промислове підприємства, зачепило лінію електропередачі. На Синельниківщині дрон-камікадзе понівечив приватний будинок. Минулося без жертв і постраждалих.

Харківська область теж перебувала під атакою росіян. За добу вони скинули на регіон вісім керованих авіабомб. По Куп'янську війська РФ вдарили FPV-дроном, там загинув чоловік.