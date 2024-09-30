У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі "шахедів"30 вересня 2024 р.
Протягом вересня російські війська щодня атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Загалом росіяни випустили 1339 таких дронів, порахувало у понеділок, 30 вересня, видання міністерства оборони АрміяInform.
У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" на день. Найбільше ударних безпілотників Росія запустила 14 вересня - 72.
Українська протиповітряна оборона (ППО) збила 1107 ударних дронів, ще частина - пригнічені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
РФ тероризує дронами Херсонщину
Протягом 30 вересня російські війська завдали низку атак по Херсону та іншим населеним пунктам області. Зокрема, вони активно використовують скиди з дронів.
Так, зранку через удар по Великій Олександрівці вибухові травми та множинні уламкові поранення отримали троє людей. Через скиди з дронів у різних районах Херсона аналогічні поранення дістали двоє жінок і чоловік, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).
Ближче до 11:00 війська РФ скинули вибухівку на Антонівку - там постраждали п'ятеро людей, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Після обіду росіяни вдарили з дрона по селу Станіслав на Херсонщині - там постраждали двоє людей, ще один чоловік постраждав після атаки на Велетенське.
Загалом у Херсоні та області протягом дня отримали поранення не менше 14 людей.
На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків
Під атаку дронів РФ потрапила і ремонтна бригада, яка відновлювала пошкоджені повітряні лінії електропередачі поблизу лінії фронту у Дніпропетровській області, повідомила компанія ДТЕК.
Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими, однак дрон влучив у службову автівку та знищив її.
Два райони Дніпропетровщини - Нікопольський і Синельниківський - росіяни атакували артилерією і дронами, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
На Нікопольщині через атаки сталося дві пожежі, пошкоджені транспортне та промислове підприємства, зачепило лінію електропередачі. На Синельниківщині дрон-камікадзе понівечив приватний будинок. Минулося без жертв і постраждалих.
Харківська область теж перебувала під атакою росіян. За добу вони скинули на регіон вісім керованих авіабомб. По Куп'янську війська РФ вдарили FPV-дроном, там загинув чоловік.