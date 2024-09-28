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"Шахеди" пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Дмитро Шварц
28 вересня 2024 р.

Низка споживачів залишилася без світла.

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Лінії електропередач
Без електрики лишилась низка споживачівФото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance

Внаслідок нічної атаки уламки збитих російських безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру в Полтавській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін зранку в суботу, 28 вересня.

"Протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла зараз 72 побутових і 22 юридичних споживача", - зазначив він.

Фахівці працюють над відновленням електропостачання в регіоні.

Наслідки нічної атаки РФ

Росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 73 ударними дронами типу Shahed.

В Одеській області внаслідок ракетного удару відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Постраждалих немає.

У Сумах "шахеди" двічі вдарили по лікарні. Внаслідок першого удару зруйнувались перекриття кількох поверхів, загинула людина. Коли рятувальники розпочали евакуацію хворих пацієнтів і медичного персоналу, окупанти вдарили вдруге. Відомо про шістьох загиблих. 

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