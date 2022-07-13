Дніпропетровська область

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Три роки тому Олександр Вілкул змагався з Володимиром Зеленським за президентське крісло, а у 2020 - за контроль над Кривим Рогом. Чому президент довірив керувати військовою адміністрацією рідного міста під час війни саме Вілкулу? Дивіться інтерв'ю DW.