Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дніпропетровська область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дніпропетровська область".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олександр Вілкул про Зеленського, російськомовний патріотизм і дзвінки з Москви (13.07.2022) 13.07.2022

Три роки тому Олександр Вілкул змагався з Володимиром Зеленським за президентське крісло, а у 2020 - за контроль над Кривим Рогом. Чому президент довірив керувати військовою адміністрацією рідного міста під час війни саме Вілкулу? Дивіться інтерв'ю DW.
Олександр Вілкул: Хто зараз займається політикою - ворог України

Олександр Вілкул: Хто зараз займається політикою - ворог України 11.07.2022

Олександр Вілкул змагався з партією Володимира Зеленського за контроль над Кривим Рогом. Попри це йому доручили керувати військовою адміністрацією міста. DW він розповів про життя біля фронту та політику під час війни.
Росіяни безуспішно штурмують Сєвєродонецьк - Генштаб ЗСУ

Росіяни безуспішно штурмують Сєвєродонецьк - Генштаб ЗСУ 19.06.2022

116-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 19 червня.
Ще чотири області в Україні перейшли до червоної зони карантину

Ще чотири області в Україні перейшли до "червоної" зони карантину 18.10.2021

У Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях з 18 жовтня почали діяти найжорсткіші карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Коронавірус в Україні: кількість інфікувань перевищила 2 мільйони

Коронавірус в Україні: кількість інфікувань перевищила 2 мільйони 23.04.2021

Від початку пандемії в Україні підтвердили понад два мільйони інфікувань коронавірусом. За минулу добу додалися ще понад 14 тисяч, 434 людини з COVID-19 померли.
Коронавірус в Україні: рекордні 16 218 нових випадків зараження

Коронавірус в Україні: рекордні 16 218 нових випадків зараження 27.11.2020

В Україні підтвердили рекордні 16,2 тисячі нових заражень коронавірусом за добу. Найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській області та Києві.
Коронавірус в Україні: 13 882 нові випадки зараження

Коронавірус в Україні: 13 882 нові випадки зараження 25.11.2020

В Україні підтвердили 13,9 тисячі нових заражень коронавірусом за добу. Найбільше випадків зафіксовані у Дніпропетровській області.
Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу

Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу 17.11.2020

Через погіршення стану здоров'я чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про рішення зняти свою кандидатуру й не висуватися в другому турі виборів міського голови.

Коронавірус в Україні: 9832 нових інфікування, 94 жертви

Коронавірус в Україні: 9832 нових інфікування, 94 жертви 16.11.2020

В Україні за останню добу виявили 9832 нових випадки зараження коронавірусом. Найбільше інфікувань зафіксували у Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру 08.11.2020

Затриманого чоловіка підозрюють у вбивстві двох і замаху на вбивство вісьмох людей у Кривому Розі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Нові партії та обмежені бюджети. Що чекає на міста після виборів

Нові партії та обмежені бюджети. Що чекає на міста після виборів 19.10.2020

Місцеві вибори-2020 в Україні пройдуть за новим Виборчим кодексом і на новій територіальній основі. Як вплине на міста завершення децентралізації - у репортажі DW з Дніпропетровщини.
Коронавірус в Україні: рекордні 5992 нові випадки, 106 померлих

Коронавірус в Україні: рекордні 5992 нові випадки, 106 померлих 16.10.2020

В Україні за останню добу підтвердили 5992 нові випадки зараження коронавірусом, 106 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській, Одеській, Хмельницькій і Дніпропетровській областях та у Києві.

Уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в Києві та двох областях

Уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в Києві та двох областях 20.03.2020

У Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях оголошено надзвичайну ситуацію. Жодних нових обмежень поки не передбачається, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зеленський представив у Дніпрі нового голову Дніпропетровської ОДА

Зеленський представив у Дніпрі нового голову Дніпропетровської ОДА 14.09.2019

Новопризначеному голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку президент Зеленський дав два місяці, щоб проявити себе на цій посаді.
Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову Нацполіції Дніпропетровщини

Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову Нацполіції Дніпропетровщини 27.07.2019

Через інцидент із затриманням поліцейських, які зупинили автомобіль з водієм голови Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері, президент вимагає його звільнення.
Бразильця засудили в Україні за дії на Донбасі на боці сепаратистів

Бразильця засудили в Україні за дії на Донбасі на боці сепаратистів 02.05.2019

Судді визнали винним громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі в участі в діяльності незаконних збройних формувань проросійських сепаратистів. Його засудили до 13 років позбавлення волі.
Інші статті