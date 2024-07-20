Удари Росії по Харківщині і Дніпропетровщині: є жертви

Російські війська у суботу, 20 липня, продовжили обстрілювати Україну, внаслідок чого є жертви серед цивільного неселення.

Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, після дронової атаки на село Івашки поранення отримали чотири людини. "О 15.40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки. Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Наразі їх госпіталізовують до лікарні", - зазначив голова ОВА.

Крім цього, в ніч на 20 липня внаслідок атаки російських військ на залізничну інфраструктуру на Харківщині дістали поранень ще четверо людей. Також пошкоджені будівлі та рухомий склад, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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У Нікополі внаслідок артобстрілу загинув чоловік

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу повідомив про загибель чоловіка у Нікополі внаслідок артобстрілу. "У Нікополі загинув 44-річний чоловік. Його вбили росіяни під час артобстрілу. Є в районі й постраждала. У Покровській громаді поранено жінку 60 років", - написав Лисак у Telegram.

Також голова ОВА повідомив про пошкодження житлових будинків, господарських будівель, теплиць, авто, газопроводів, ліній електропередач.

За словами Лисака, загалом протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією півтора десятки разів. Внаслідок цього були пошкоджені багатоквартирний і 17 приватних будинків, понівечені вісім господарських споруд. "Пожежа сталася і в гімназії. Її також приборкали. Побиті пару легковиків й вантажівка, три теплиці, зачепило лінії електропередач та газогони", - додав він.

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На Сумщині загинув місцевий житель

За даними Оперативного командування "Північ", російські війська протягом минулої доби вчинили 21 обстріл прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей, внаслідок чого у Попівці Охтирського району загинув місцевий житель, а ще одна людина дістала поранення.

"Попівка - 2 обстріли: 14 вибухів, імовірно міномет 120 мм. Унаслідок обстрілу загинула одна цивільна людина та одна дістала поранення", - зазначено в повідомленні ОК "Північ" у Telegram-каналі у суботу.

Як випливає з повідомлення, у Ніжині Чернігівської області ударом "шахеда" пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, у Краснопіллі - два магазини, в Осоївці - магазин і пекарню, у Конотопі - об'єкт критичної інфраструктури (усі - Сумська область).

"Загалом протягом доби зафіксовано 21 обстріл (67 вибухів) із різних видів озброєння", - зазначено в повідомленні. Удари завдані з безпілотників типу "Шахед", ФПВ-дронами, мінометами 120 мм, зі ствольної артилерії 122 мм.