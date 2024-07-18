Комбінована атака РФ по Україні: ППО збила 18 з 19 цілей

Ракети та дрони збивали в п'ятьох областях, більшість - на східному напрямку. Одну російську ракету знищити не вдалось. Є пошкодження.

У ніч на четвер, 18 липня, російські війська вдарили по Україні 16-ма дронами Shahed із Курської області РФ і трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) збила всі 16 "шахедів" і дві ракети Х-59/Х-69 в межах п'яти областей: Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Київської та Харківської. Куди поцілила російська ракета Х-35, яку не вдалось перехопити, не повідомляється.

Пошкодження та постраждалі

Більшість цілей знищили на східному напрямку. Зокрема, ракети та п'ять дронів - на Дніпропетровщині. "Ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Безпілотники (БпЛА) ж атакували Нікопольський район, як і артилерія. "Окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах. А ще - по Нікополю. Саме райцентру дісталося найбільше. Там постраждали двоє чоловіків - 51 та 60 років. Їм надали необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості. Пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили", - розповів він.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджений цивільний будинок і подвір'я. Люди не постраждали.

Під час повітряної тривоги вибух чули жителі Києва. Мер міста Віталій Кличко спершу повідомив, що це робота ППО на Лівому березі Дніпра, і що внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі сталося загоряння між житловим будинком і навчальним закладом, але ця інформація не підтвердилась.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) запевнили, що ППО уразила кілька дронів на підступах до столиці, а в самому місті руйнувань і потерпілих немає.