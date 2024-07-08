Понад 30 вбитих і 150 поранених: Україна скликає Радбез ООН

Понад 30 вбитих і 150 поранених: Україна скликає Радбез ООН8 липня 2024 р.
Через масований ракетний удар російських військ по український цивільній інфраструктурі - лікарнях і житлових будівлях - Україна ініціює проведення надзвичайного засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це у понеділок, 8 липня, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.
Зеленський назвав "цинізмом виродків Кремля" заяви міністерства оборони РФ про те, що начебто дитяча лікарня "Охматдит" у Києві була уражена українською протиповітряною обороною (ППО). "Я вдячний всім українцям, які почали викладати відео, де видно прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні", - зазначив президент.
Зеленський також заявив, що "ми безперечно відповімо" на цю атаку і наголосив, що Росія та особисто її чільник Володимир Путін мають бути притягнені до відповідальності.
СБУ: Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101
Як заявили в Службі безпеки України (СБУ), на місці влучання в "Охматдиті" знайдені уламки корпусу російської крилатої ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
СБУ кваліфікувала удар РФ по лікарні як воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження, за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
У Києві удар РФ пошкодив пологовий, бізнесцентр, житловий будинок і підстанції ДТЕК
Крім "Охматдиту", внаслідок повторного ракетного удару РФ також постраждав медичний центр у Дніпровському районі Києва, на який вали уламки.
За даними ЗМІ, йдеться про приватний пологовий будинок Isida.
Також пошкоджений бізнес-центр у Солом'янському районі, повідомив мер міста Віталій Кличко.
На Сирці - влучання в житловий будинок, внаслідок чого зруйнований один під'їзд, кілька - сильно пошкоджені. "Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти", - повідомив Кличко.
Крім того, пошкоджені електромережі та повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці, зазначили у компанії ДТЕК. Без світла залишилися 884 родини.
Кількість загиблих і поранених у Києві перевищила 100
Загалом наразі, за словами мера, відомо про 20 загиблих і 96 поранених внаслідок удару РФ по столиці.
Серед загиблих зокрема - лікарка "Охматидиту" та ще одна людина в цій лікарні, по сім людей - в іншому медцентрі та в бізнес-центрі. Двоє постраждалих померли у лікарнях.
В "Охматдиті" постраждали 16 людей, серед них - семеро дітей. 52 з 96 постраждалих у Києві ушпиталили.
Ще дві людини отримали поранення у Київській області.
На Дніпропетровщині понад 10 загиблих і більше 60 поранених
Також відомо про щонайменше 11 загиблих і 62 поранених внаслідок ударів РФ по Дніпру та Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Дніпрі пошкоджена дев'ятиповерхівка, часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля станції технічного обслуговування, пошкоджене підприємство. У Кривому Розі - руйнування на підприємстві, виникла пожежа, яку вже загасили.
РФ випустила по Україні майже 40 ракет
Як повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, загалом уранці війська РФ випустили по Україні 38 ракет семи різновидів. Серед яких були як крилаті ракети Х-101 і "Калібр", так і балістичні "Іскандер-М" і один аеробалістичний "Кинджал".
Українська ППО збила 30 випущених ракет.