Понад 30 вбитих і 150 поранених: Україна скликає Радбез ООН

Через масований ракетний удар РФ в Україні загинули понад 30 людей, поранені більше 150. Понівечені дитяча лікарня "Охматдит", пологовий будинок, бізнесцентр, житлові будинки. Україна вимагає реакції Радбезу ООН.

Через масований ракетний удар російських військ по український цивільній інфраструктурі - лікарнях і житлових будівлях - Україна ініціює проведення надзвичайного засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це у понеділок, 8 липня, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

Зеленський назвав "цинізмом виродків Кремля" заяви міністерства оборони РФ про те, що начебто дитяча лікарня "Охматдит" у Києві була уражена українською протиповітряною обороною (ППО). "Я вдячний всім українцям, які почали викладати відео, де видно прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні", - зазначив президент.

Зеленський також заявив, що "ми безперечно відповімо" на цю атаку і наголосив, що Росія та особисто її чільник Володимир Путін мають бути притягнені до відповідальності.

СБУ: Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101

Як заявили в Службі безпеки України (СБУ), на місці влучання в "Охматдиті" знайдені уламки корпусу російської крилатої ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

СБУ кваліфікувала удар РФ по лікарні як воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження, за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

У Києві удар РФ пошкодив пологовий, бізнесцентр, житловий будинок і підстанції ДТЕК

Крім "Охматдиту", внаслідок повторного ракетного удару РФ також постраждав медичний центр у Дніпровському районі Києва, на який вали уламки.

За даними ЗМІ, йдеться про приватний пологовий будинок Isida.

Також пошкоджений бізнес-центр у Солом'янському районі, повідомив мер міста Віталій Кличко.

На Сирці - влучання в житловий будинок, внаслідок чого зруйнований один під'їзд, кілька - сильно пошкоджені. "Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти", - повідомив Кличко.

Крім того, пошкоджені електромережі та повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці, зазначили у компанії ДТЕК. Без світла залишилися 884 родини.

Кількість загиблих і поранених у Києві перевищила 100

Загалом наразі, за словами мера, відомо про 20 загиблих і 96 поранених внаслідок удару РФ по столиці.

Серед загиблих зокрема - лікарка "Охматидиту" та ще одна людина в цій лікарні, по сім людей - в іншому медцентрі та в бізнес-центрі. Двоє постраждалих померли у лікарнях.

В "Охматдиті" постраждали 16 людей, серед них - семеро дітей. 52 з 96 постраждалих у Києві ушпиталили.

Ще дві людини отримали поранення у Київській області.

На Дніпропетровщині понад 10 загиблих і більше 60 поранених

Також відомо про щонайменше 11 загиблих і 62 поранених внаслідок ударів РФ по Дніпру та Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Дніпрі пошкоджена дев'ятиповерхівка, часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля станції технічного обслуговування, пошкоджене підприємство. У Кривому Розі - руйнування на підприємстві, виникла пожежа, яку вже загасили.

РФ випустила по Україні майже 40 ракет

Як повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, загалом уранці війська РФ випустили по Україні 38 ракет семи різновидів. Серед яких були як крилаті ракети Х-101 і "Калібр", так і балістичні "Іскандер-М" і один аеробалістичний "Кинджал".

Українська ППО збила 30 випущених ракет.