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В Україні перевірять застосування графіків відключень світла

Дмитро Шварц
11 липня 2024 р.

Держенергонагляд перевірить, як обленерго застосовують графіки погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях. Перевірка пройде в Дніпропетровській області і ще у кількох регіонах.

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Харків під час відключення світла навесні 2024 року (фото з архіву)
Держенергонагляд детально перевірить ,як обленерго застосовують графіки відключень електрикиФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) поглиблено перевірить, як оператори системи розподілу, тобто обленерго, застосовують графіки погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова інспекції Руслан Слободян,  повідомила у четвер, 11 липня, пресслужба Держенергонагляду.

За його словами, інспекція тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень. "Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", - сказав він.

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За його словами, наразі лідирує за кількістю скарг Дніпропетровська область, тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цього регіону, після чого відбудеться ще у п'яти-шести областях.

Слободян зазначив, що причиною недотримання графіків може бути те, що на стабілізаційні відключення припадають і аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їхнього уникнення", - заявив він.

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Нагадаємо, що останнім часом обленерго постійно обмежують постачання електроенергії. Одна з причин - зростання споживання електроенергії через аномальну спеку, пояснюють в НЕК "Укренерго".

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