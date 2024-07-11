В Україні перевірять застосування графіків відключень світла

В Україні перевірять застосування графіків відключень світла11 липня 2024 р.
Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) поглиблено перевірить, як оператори системи розподілу, тобто обленерго, застосовують графіки погодинних відключень та справедливість розподілу електроенергії в областях. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова інспекції Руслан Слободян, повідомила у четвер, 11 липня, пресслужба Держенергонагляду.
За його словами, інспекція тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень. "Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", - сказав він.
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За його словами, наразі лідирує за кількістю скарг Дніпропетровська область, тому поглиблена перевірка розпочнеться саме з цього регіону, після чого відбудеться ще у п'яти-шести областях.
Слободян зазначив, що причиною недотримання графіків може бути те, що на стабілізаційні відключення припадають і аварійні, спричинені, зокрема, спекою.
"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їхнього уникнення", - заявив він.
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Нагадаємо, що останнім часом обленерго постійно обмежують постачання електроенергії. Одна з причин - зростання споживання електроенергії через аномальну спеку, пояснюють в НЕК "Укренерго".