Тоді як заяви українських офіційних осіб та військових експертів не залишали жодних сумнівів у тому, що трагедію спричинило пряме влучання російської ракети, позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович збурив громадськість, коли у прямому ефірі в YouTube поспішно припустив, що ракету начебто могло збити українське ППО, після чого вона впала на будинок.