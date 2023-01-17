Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: що відомо
Російський ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня став однією з наймасштабніших атак на цивільні об'єкти від початку повномасштабного вторгнення РФ. DW зібрала інформацію, відому на даний момент.
Наймасштабніша атака Росії на Дніпро
Ракетного удару по житловому будинку по вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі російські війська завдали у суботу, 14 січня, близько 15:30. На місці влучання ракети зруйновано два під'їзди будинку. Українська влада називає цей удар наймасштабнішою атакою по Дніпру від початку війни.
Серед загиблих - діти
За інформацією місцевої влади, станом на вівторок, 17 січня, внаслідок атаки на будинок загинули щонайменше 45 людей, майже 80 поранено, серед них діти. Напередодні ввечері повідомлялося про майже 30 людей, що залишалися у лікарнях.
Багатоденна пошуково-рятувальна операція
Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії тривала три доби. Лише у вівторок у ДСНС повідомили про її завершення. За даними міськради Дніпра, загалом до рятувальних робіт було залучено 1649 осіб та 316 одиниць техніки.
Складні рятувальні роботи
Врятувати з-під завалів вдалося 39 людей. Міська влада повідомляє також про те, що з 47 осіб, яких вважали зниклими безвісти, 23 визнано загиблими, тоді як четверо - живі та неушкоджені. Доля ще 20 людей з'ясовується.
Десятки пошкоджених квартир
За попередніми даними міської влади Дніпра, ракетним ударом російські війська знищили 72 квартири будинку й пошкодили понад 230, вони не підлягають відновленню. Крім того, заміни потребують кілька тисяч квадратних метрів вікон. Під час демонтажу зруйнованих конструкцій вивезли тисячі тонн уламків.
Зруйновані долі та помешкання
Щодо кількості людей, які жили у зруйнованих квартирах, надходить різна інформація. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв про 100-200 людей. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, загалом ідеться про 18-під'їздний панельний будинок, де проживали понад 1100 людей.
Удар ракетою Х-22
Українські військові заявляють, що атаку на багатоповерхівку здійснили з "району Курської області" Росії крилатою ракетою Х-22. "У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет", - повідомили в Повітряному командуванні "Центр". З початку війни по території України було випущено понад 210 ракет цього типу.
Ціль удару - невідома
Щодо того, куди могли цілитися російські війська, лунають різні версії. Мер Дніпра Борис Філатов припускає, що армія РФ могла намагатися влучити у Придніпровську ТЕС.
Допомога постраждалим
Поруч з місцем трагедії розгорнули намети для обігріву та харчування постраждалих, а також надавалися одяг та речі першої необхідності, повідомляє місцева влада. Також було відкрито штаб допомоги постраждалим.
Триденна жалоба
Після атаки на багатоповерхівку в Дніпрі влада оголосила в місті триденну жалобу.
Непідтверджена версія Арестовича
Тоді як заяви українських офіційних осіб та військових експертів не залишали жодних сумнівів у тому, що трагедію спричинило пряме влучання російської ракети, позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович збурив громадськість, коли у прямому ефірі в YouTube поспішно припустив, що ракету начебто могло збити українське ППО, після чого вона впала на будинок.
Відставка після скандалу
Заява Арестовича викликала неабиякий гнів в Україні. Мер Дніпра Філатов навіть назвав його "помийним ротом". Російська пропаганда підхопила нічим не підкріплену версію, аби звинуватити в трагедії Київ. Згодом Арестович визнав помилку і подав у відставку. Багато хто в Україні називає увагу ЗМІ до скандалу перебільшеною через другорядність посади, яку він обіймав, і його попередні резонансні заяви.