Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Борис Філатов

Борис Філатов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Філатов".

Борис Філатов є бургомістром Дніпра, починаючи від 2015 року. 2020 року Борис Філатов успішно переобрався на цій посаді. З 2014 до 2015 року Борис Філатов був депутатом Верховної Ради. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова

У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова 10.02.2022

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі.
Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим

Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим 31.08.2021

Мер Івано-Франківська попередив, що співробітників виконавчого комітету міськради, які не вакцинуватимуться від коронавірусу, чекає депреміювання і скорочення.
У Дніпрі з 25 березня впроваджують червону зону карантину

У Дніпрі з 25 березня впроваджують "червону" зону карантину 23.03.2021

З четверга в Дніпрі діятимуть карантинні обмеження "червоної зони", хоча місто поки не досягло відповідних показників захворюваності.
У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування

У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування 22.11.2020

Результати проведених екзитполів свідчать про однозначну перемогу чинних мерів Львова та Дніпра - Андрія Садового й Бориса Філатова.
В 11 містах України відбувається другий тур виборів міських голів

В 11 містах України відбувається другий тур виборів міських голів 22.11.2020

В 11 українських містах проходить другий тур виборів міських голів. Вибори почалися у Дніпрі, Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Ужгороді, Черкасах, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі і Нікополі.
Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили карантин вихідного дня

Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили "карантин вихідного дня" 14.11.2020

Мери Івано-Франківська та Дніпра не запровадили "карантин вихідного дня". У Франківську вихідні зробили робочими днями для низки підприємств, а у Дніпрі рішення не ухвалили нібито через комісію з ТЕБ НС.
Місцеві вибори: переможці й переможені

Місцеві вибори: переможці й переможені 26.10.2020

Місцеві вибори ознаменували кінець "зеленої ейфорії" в Україні і продемонстрували дедалі більшу успішність регіональних політичних проєктів. Мери по всій країні цементують владу, отримавши нові ресурси.
Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол

Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол 25.10.2020

Згідно з результатами екзитполу, у Харкові Геннадій Кернес перемагає вже у першому турі. В Одесі і Дніпрі буде другий тур, лідирують там чинні мери.

Зеленський, мери і мости: де гроші на капремонт (24.07.2020) 24.07.2020

Кожен п’ятий міст в Україні - в аварійному стані. Загалом понад 100 мостів закриті для руху. Президент Зеленський і мери, від Кличка до Філатова, обіцяють вирішити цю проблему. Чому це не вдається і що потрібно для належного капремонту мостів?
Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео)

Борис Філатов про Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (відео) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню з боку президента та його монобільшості, створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і Ігорем Коломойським.

Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.

Коронавірус: в Україні вимагають поновити роботу метро й автобусних перевізників

Коронавірус: в Україні вимагають поновити роботу метро й автобусних перевізників 13.05.2020

У меріях Києва, Дніпра й Харкова закликали уряд України дозволити роботу громадського транспорту. Автобусні перевізники протестували в Києві й вимагали дозволити внутрішні та міжнародні перевезення.
У Дніпрі затримали чиновників за підозрою у розкраданні коштів

У Дніпрі затримали чиновників за підозрою у розкраданні коштів 13.09.2019

Кількох чиновників у Дніпрі підозрюють у завданні державі збитків на 30 мільйонів гривень шляхом розкрадання бюджетних коштів під час ремонту моста. Мер міста Борис Філатов не виключає політичне замовлення.
Геннадій Корбан повернувся в Україну

Геннадій Корбан повернувся в Україну 13.12.2017

Екс-очільник партії "Укроп" Геннадій Корбан повернувся в Україну, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Політик тривалий час перебував на лікуванні в Ізраїлі.
Суд повернув авіакомпанію Дніпроавіа у власність держави

Суд повернув авіакомпанію "Дніпроавіа" у власність держави 30.03.2017

Раніше авіакомпанією, яка керує аеропортом у Дніпрі, володіла група "Приват". Мер Дніпра Борис Філатов минулого тижня сам попросив забрати аеропорт у приватного монополіста.
Євробачення-2017 у Києві - радість і розчарування

Євробачення-2017 у Києві - радість і розчарування 09.09.2016

Українська столиця в травні 2017 вдруге проводитиме Євробачення. Але чи були взагалі реальні шанси на перемогу в інших міст?
Інші статті