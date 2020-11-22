У Львові й Дніпрі перемагають чинні мери - опитування

Чинний мер Львова Андрій Садовий перемагає у другому турі виборів міського голови. Про це свідчать дані оприлюдненого ввечері неділі, 22 листопада, результатів екзитполу соціологічного агентства Fama. Згідно з даними соціологів, 61,6 відсотка опитаних проголосували за чинного мера Андрія Садового (партія "Об'єднання "Самопоміч"). Ще 37,4 відсотка респондентів - за депутата Верховної Ради, колишнього голову Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютку, передає інформагенція "Українські новини".

За даними соціологів, вони опитали чотири тисячі респондентів на 40 дільницях. Офіційні результати виборів мають бути встановлені Львівської міською територіальною виборчою комісією до 27 листопада включно.

Філатов так само однозначний переможець у Дніпрі

Так само й чинний мер Дніпра Борис Філатов розглядається соціологами як беззаперечний переможець другого туру виборів міського голови в Дніпрі. Згідно з даними екзитполу соціологічного центру Socis, Філатов набирає 78,75 відсотка голосів виборців. Філатов представляв на цих виборах міського голови партію "Пропозиція".

Водночас 18,25 відсотка опитаних виборців проголосували за голову наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" Загіда Краснова, котрий представляв партію "Громадська сила". Аналогічні результати соцдосліджень оприлюднила цього ж дня і "Савік Шустер Студія", уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 22 листопада в 11 українських містах проводився другий тур виборів міського голови. Раніше повідомлялося про зафіксовані порушення в низці міст.