У Дніпрі з 25 березня впроваджують "червону" зону карантину

В ніч на четвер, 25 березня, в Дніпрі будуть запроваджені суворі карантинні обмеження, що будуть ідентичними для "червоної" зони"епідеміологічної небезпеки. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов у вівторок, 23 березня, написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій впроваджує суворі карантинні обмеження з четверга з 00:00 годин. Відповідне рішення буде оприлюднене найближчим часом", - додав Філатов.

Читайте також: Блокпости замість лиж - курорт "Буковель" закрили на карантин

Дніпро поки не у "червоній" зоні

При цьому мер міста додав, що Дніпро поки не перетнув позначку, яка передбачає віднесення населених пунктів до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Проте, за його словами, влада міста ухвалила "вольове" рішення запровадити відповідні обмеження.

"На відміну від інших територіальних громад, ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов, за словами якого у місті вже зараз фіксують дуже багато випадків смертей від коронавірусу.

Він додав, що влада Дніпра спробує зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і вже продумує механізм надання компенсацій з місцевого бюджету.

Читайте також: В Україні виявили небезпечні мутації британського варіанта коронавірусу

Київ та низку областей оголошено "червоними"

Цього вівторка у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомили, що Київ та Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області увійшли до "червоної" карантинної зони епідеміологічної небезпеки. Згідно з позицією відомства, це пояснюється тим, що там рівень госпіталізації із COVID-19 значно перевищує показник у 60 пацієнтів на 100 тисяч населення.

Також цього вівторка в Україні було зафіксовано рекордну кількість людей, що померли з діагнозом COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що попередню добу із коронавірусом в Україні померли 333 особи.

Дивитись відео 06:27 Поділитись 5000 євро на бізнес: реальна допомога заробітчанам чи популізм? (09.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3p5hx 5000 євро на бізнес: реальна допомога заробітчанам чи популізм? (09.02.2021)