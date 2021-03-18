У Дніпрі з 25 березня впроваджують "червону" зону карантину
З четверга в Дніпрі діятимуть карантинні обмеження "червоної зони", хоча місто поки не досягло відповідних показників захворюваності.
Медична працівниця терапевтичного відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова у захисному костюмі
В ніч на четвер, 25 березня, в Дніпрі будуть запроваджені суворі карантинні обмеження, що будуть ідентичними для "червоної" зони"епідеміологічної небезпеки. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов у вівторок, 23 березня, написав на своїй сторінці у Facebook.
"Міська комісія з надзвичайних ситуацій впроваджує суворі карантинні обмеження з четверга з 00:00 годин. Відповідне рішення буде оприлюднене найближчим часом", - додав Філатов.
При цьому мер міста додав, що Дніпро поки не перетнув позначку, яка передбачає віднесення населених пунктів до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Проте, за його словами, влада міста ухвалила "вольове" рішення запровадити відповідні обмеження.
"На відміну від інших територіальних громад, ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов, за словами якого у місті вже зараз фіксують дуже багато випадків смертей від коронавірусу.
Цього вівторка у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомили, що Київ та Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області увійшли до "червоної" карантинної зони епідеміологічної небезпеки. Згідно з позицією відомства, це пояснюється тим, що там рівень госпіталізації із COVID-19 значно перевищує показник у 60 пацієнтів на 100 тисяч населення.
Також цього вівторка в Україні було зафіксовано рекордну кількість людей, що померли з діагнозом COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що попередню добу із коронавірусом в Україні померли 333 особи.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.