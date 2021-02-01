В Україні виявили небезпечні мутації британського варіанта коронавірусу

У зразках, відібраних у 17 хворих на COVID-19 з Івано-Франківська та двох - з Києва, виявлено нові мутації британського варіанта коронавірусу. Про це в понеділок, 22 березня, на своїй сторінці у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України.

"Модифікований "британець" відрізняється від попередника, вперше виявленого у Лондоні в грудні 2020 року, критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи людини", - зазначається в повідомленні.

Досліджені зразки при цьому було відібрано на Прикарпатті, коли в регіоні почався різкий спалах захворювання, додають дослідники.

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Новий штам - причина спалаху в Україні

Також у повідомленні припускається, що, вочевидь, саме "комбінація модифікованих штамів "британця" спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей". При цьому у ІМБГ зазначають, що лікарі зараз фіксують важче протікання COVID-19 у хворих.

"Можна говорити про дуже небезпечну тенденцію заміни попередніх штамів коронавірусу, які циркулювали в Україні восени-взимку і якими українці вже перехворіли, на нові, мутовані штами "британця", - підкреслює директор ІМБГ академік Михайло Тукало.

ВООЗ вже поінформовано про нові мутації

В Інституті запевнили, що отримані дані вже були зареєстровані в міжнародній базі GISAID. Також, згідно з повідомленням, минулого тижня про результати досліджень було поінформовано Раду національної безпеки і оборони (РНБО) України і делегацію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка відвідала ІМБГ.

"Представники ВООЗ погодилися з висновками науковців ІМБГ щодо нової хвилі захворюваності, яка спричинена новим для України штамом коронавірусу та характеризується більш важкими клінічними проявами", - зазначають в Інституті. Також у ВООЗ застерегли про появу інших, ще небезпечніших штамів, які почали фіксувати в сусідніх країнах Європи, додали в ІМБГ.