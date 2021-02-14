 Коронавірус: кількість заражень у світі знову зростає - ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

Коронавірус: кількість заражень у світі знову зростає - ВООЗ

За словами гендиректора ВООЗ, у цьому немає нічого дивного, адже люди стали менш обережними, а у багатьох країнах послабили карантинні обмеження.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус

У світі після шести тижнів зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом знову відстежується їх зростання. Про це у понеділок, 1 березня, заявив у Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає агентство Reuters.

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За його словами, зростання показників зараження коронавірусом спостерігається у всьому світі, за винятком Африки та країн, що розташовані на західному узбережжі Тихого океану.

Гендиректор ВООЗ також зазначив, що, хоча ця тендеція і є негативною, але вона не викликає здивування. За його словами, на зростання кількості заражень могли вплинути послаблення коронавірусних обмежень, поширення нових, більш заразних мутацій коронавірусу, а також те, що люди стали менш обережними.

Великобританія закрила авіасполучення з Бразилією

Тим часом у Великобританії зафіксовано шість випадків зараження варіантом коронавірусу, вперше виявленим у Бразилії. Три випадки зареєстровані в Шотландії, ще два - на південному заході країн. В одному з випадків місцезнаходження інфікованого поки не вдалося встановити.

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За даними досліджень, "бразильська" мутація вірусу більш заразна і може передаватися людині, яка вже перехворіла на COVID-19. На даний момент авіасполучення між Бразилією і Великобританією призупинено.

Фінляндія знов оголошує режим НС

У Фінляндії у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом уряд знову оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану. Це дає владі право на закриття закладів громадського харчування та вжиття інших заходів.

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Як повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, режим НС буде запроваджений на тих же підставах, що і в березні 2020 року. Також уряд готує наказ про обмеження руху. До цього часу Фінляндія входила в число країн Європи, які найменше постраждали від пандемії COVID-19.

Чехія повертає жорсткі обмежувальні заходи

У Чехії також посилюють обмежувальні заходи. Зокрема, з 1 березня жителям заборонено залишати територію районів, де вони проживають, здійснювати прогулянки, відвідувати родичів або займатися спортом на відкритому повітрі. Дозволені тільки поїздки на роботу, до лікаря або в органи влади при пред'явленні відповідного письмового підтвердження. За дотриманням заходів, запроваджених попередньо на три тижні, стежать більше 25 тисяч поліцейських і до 5 тисяч військовослужбовців. Порушникам загрожують штрафи понад 400 євро.

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